Овечкин надеется, что всех россиян допустят до международных соревнований

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил надежду на то, что в скором времени все российские спортсмены будут допущены до международных соревнований без ограничений.