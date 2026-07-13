Овечкин надеется, что всех россиян допустят до международных соревнований

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
- Александр Овечкин выразил надежду на то, что в скором времени всех российских спортсменов допустят до международных соревнований без ограничений.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил надежду на то, что в скором времени все российские спортсмены будут допущены до международных соревнований без ограничений.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
"Я часто бываю на базе в Новогорске, вижу, как тренируются наши спортсмены. Знаю, что они находятся в форме, хотя тренироваться без соревнований сложно. Слава богу, наших спортсменов допускают. Надеюсь, что скоро всех наших спортсменов вернут на международную арену", - сказал Овечкин журналистам.