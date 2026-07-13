Ученые нашли связь между плохим сном беременной и ранним старением потомков

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Института цитологии и генетики СО РАН пришли к выводу, что предпосылки к развитию нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, могут формироваться в период развития плода в утробе матери.

По их словам, расстройство сна у матери во время беременности может привести к сбою формирования циркадных ритмов у плода и стать фактором риска развития когнитивных нарушений в старости.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Предпосылки к развитию в преклонном возрасте нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, могут формироваться в период развития плода в утробе матери. К таким выводам пришли ученые Предпосылки к развитию в преклонном возрасте нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, могут формироваться в период развития плода в утробе матери. К таким выводам пришли ученые Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск). По их словам, именно в этот период закладываются анатомические и функциональные параметры мозга. Как полагают ученые, если во время беременности будущая мама имела серьезное нарушение сна, то у ее потомства может возникнуть дисфункция митохондрий, которая впоследствии может стать причиной ускоренного старения мозга.

Выступая на 15‑й Международной мультиконференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология" BGRS/SB‑2026, новосибирские генетики привели данные масштабного исследования на линии преждевременно стареющих крыс OXYS — уникальной модели болезни Альцгеймера.

"В ходе исследования мы выявили у крыс этой линии отклонения в формировании митохондриального аппарата в ранний постнатальный период. Закономерно, что эти отклонения связаны с изменениями экспрессии генов. Действительно, когда мы провели транскриптомный анализ отделов мозга, оказалось, что уже в этот период изменена экспрессия достаточно большого количества генов, связанных с функциями митохондрий", — прокомментировала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ИЦиГ Наталья Стефанова, объясняя предрасположенность крыс OXYS к болезни Альцгеймера.

"Крысы данной линии отличаются плохим материнством: они недостаточно времени уделяют заботе о потомстве; у них нарушен ритм выработки мелатонина и наблюдается сдвиг рождаемости потомства в сторону дневного времени, хотя это противоестественно. В конечном счете все это становится фактором риска раннего развития возраст‑зависимых заболеваний у их потомства", — рассказала она.

В ходе исследования ученые оценили способность мелатонина влиять на созревание мозга крыс. Мелатонин — нейрогормон, вырабатываемый преимущественно шишковидной железой. Он участвует в регуляции цикла сна‑бодрствования — циркадных ритмов. С возрастом происходит снижение выработки мелатонина, что рассматривается как один из ведущих механизмов развития "старческих" заболеваний.

По словам Стефановой, в результате приема мелатонина у самок улучшалось материнское поведение, они рожали более полновесных детенышей, значительно улучшались параметры физического развития и формирования рефлексов новорожденных.

Экстраполируя выводы данного исследования на людей, исследователи приходят к выводу, что расстройство сна во время беременности (в силу разных причин — работа в ночную смену, смена часовых поясов при перелетах, повышенная освещенность в ночное время и др.) приводит к сбою формирования циркадных ритмов у плода, что в итоге становится фактором риска развития когнитивных нарушений в старости.

"В дальнейшем нам предстоит выяснить, когда же открывается "окно возможностей" для профилактики ускоренного старения мозга, и подобрать оптимальные стратегии медикаментозного воздействия", — резюмировала ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ИЦиГ, подчеркнув при этом особую роль биоинформатики.