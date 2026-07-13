Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Трабера

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера.

Он обвиняется в убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости участник процесса.

Мосгорсуд на 15 июля назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ильи Трабера", - сказал собеседник агентства.

Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).

Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.