Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Трабера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера.
- Он обвиняется в убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Мосгорсуд на 15 июля назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ильи Трабера", - сказал собеседник агентства.
Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
Также Басманный суд Москвы арестовал в июне партнера Трабера Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей.