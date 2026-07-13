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Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Трабера - РИА Новости, 13.07.2026
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12:25 13.07.2026 (обновлено: 12:44 13.07.2026)
Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Трабера

Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест Трабера по делу о заказном убийстве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера.
  • Он обвиняется в убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Мосгорсуд на 15 июля назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ильи Трабера", - сказал собеседник агентства.
Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
Также Басманный суд Москвы арестовал в июне партнера Трабера Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей.
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