В Совфеде предупредили о последствиях продления молодежного возраста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог считает, что повышение возраста молодежи до 40 лет может негативно сказаться на реализации социальных программ по поддержке молодых людей.
- По его мнению, увеличение верхней границы молодежного возраста до 40 лет противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития.
- Профессор утверждает, что государственные программы поддержки утратят свою адресность, если к категории "молодежи" законодательно отнести 40-летних граждан с 15-летним стажем.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 40 лет может негативно сказаться на реализации социальных программ по поддержке молодых людей, такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.
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"Считаю, что с точки зрения глобальной экономики труда, подобная инициатива полностью размывает саму суть молодежной политики в РФ", - отметил сенатор.
По его словам, увеличение верхней границы молодежного возраста до 40 лет противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития.
"Исследования, на которые опирается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие академические центры, подтверждают, что полное созревание префронтальной коры головного мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается примерно к 25 годам", - сказал Мурог.
При этом во всем мире возраст от 25 до 40 лет преимущественно рассматривается как "период зрелости, пика когнитивных способностей и максимальной профессиональной реализации", добавил он.
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"Поэтому, я убежден, что искусственное растягивание понятия "молодежь" на людей, которые уже полтора десятилетия живут самостоятельной жизнью, обладают накопленным опытом и часто сами являются работодателями, ведет к социальной инфантилизации населения", - подчеркнул законодатель.
Тем самым, вместо того чтобы стимулировать раннюю самостоятельность, государство рискует закрепить патерналистские ожидания у людей, которым для успешной жизни требуются не "молодежные" льготы, а стандартные рыночные инструменты, считает политик.
"Согласно регулярным отчетам Международной организации труда (МОТ), главным вызовом во всем мире является безработица и уязвимость именно в категории от 15 до 29 лет — эти люди сталкиваются с максимальными барьерами при входе на рынок труда. Международный опыт доказывает нам, что целевые квоты, программы стажировок, образовательные гранты и льготная ипотека критически важны именно для недавних выпускников без опыта работы и капитала", - отметил Мурог.
Поэтому если к категории "молодежи" законодательно отнести 40-летних граждан с 15-летним стажем, "государственные программы поддержки утратят свою адресность", полагает он. "Ограниченные ресурсы, которые должны помогать 20-летним преодолевать кризисы старта карьеры, будут неэффективно распыляться на тех, кто уже прочно интегрирован в экономику и находится на пике своих заработков", - заключил Мурог.