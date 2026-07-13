В Совфеде предупредили о последствиях продления молодежного возраста

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог считает, что повышение возраста молодежи до 40 лет может негативно сказаться на реализации социальных программ по поддержке молодых людей.

По его мнению, увеличение верхней границы молодежного возраста до 40 лет противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития.

Профессор утверждает, что государственные программы поддержки утратят свою адресность, если к категории "молодежи" законодательно отнести 40-летних граждан с 15-летним стажем.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 40 лет может негативно сказаться на реализации социальных программ по поддержке молодых людей, такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН , заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

« "Считаю, что с точки зрения глобальной экономики труда, подобная инициатива полностью размывает саму суть молодежной политики в РФ", - отметил сенатор.

По его словам, увеличение верхней границы молодежного возраста до 40 лет противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития.

"Исследования, на которые опирается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие академические центры, подтверждают, что полное созревание префронтальной коры головного мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается примерно к 25 годам", - сказал Мурог.

При этом во всем мире возраст от 25 до 40 лет преимущественно рассматривается как "период зрелости, пика когнитивных способностей и максимальной профессиональной реализации", добавил он.

« "Поэтому, я убежден, что искусственное растягивание понятия "молодежь" на людей, которые уже полтора десятилетия живут самостоятельной жизнью, обладают накопленным опытом и часто сами являются работодателями, ведет к социальной инфантилизации населения", - подчеркнул законодатель.

Тем самым, вместо того чтобы стимулировать раннюю самостоятельность, государство рискует закрепить патерналистские ожидания у людей, которым для успешной жизни требуются не "молодежные" льготы, а стандартные рыночные инструменты, считает политик.

"Согласно регулярным отчетам Международной организации труда (МОТ), главным вызовом во всем мире является безработица и уязвимость именно в категории от 15 до 29 лет — эти люди сталкиваются с максимальными барьерами при входе на рынок труда. Международный опыт доказывает нам, что целевые квоты, программы стажировок, образовательные гранты и льготная ипотека критически важны именно для недавних выпускников без опыта работы и капитала", - отметил Мурог.