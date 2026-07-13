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Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Теннис
 
08:08 13.07.2026
Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA

Первая ракетка России Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

© Фото : Сайт WTAМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Сайт WTA
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA.
  • Диана Шнайдер вылетела во втором круге Уимблдона и потеряла три позиции в рейтинге, расположившись на 18-м месте.
  • Арина Соболенко осталась первой ракеткой мира, Елена Рыбакина сохранила второе место, а Джессика Пегула поднялась на третье место в рейтинге.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На завершившемся Уимблдоне 19-летняя россиянка дошла до второго круга, где проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой.
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22-летняя россиянка Диана Шнайдер также вылетела во втором круге турнира Большого шлема в Лондоне, проиграв соотечественнице Людмиле Самсоновой. В обновленном рейтинге Шнайдер потеряла три позиции и расположилась на 18-м месте. Самсонова, которая дошла до третьего раунда, опустилась с 41-й на 69-ю строчку. Екатерина Александрова и Анна Калинская также преодолели барьер второго круга и сохранили за собой 19-ю и 20-ю позицию соответственно.
Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, которая дошла до четвертого раунда на Уимблдоне. Второе место по-прежнему занимает представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, на турнире Большого шлема в Лондоне она также добралась до четвертого круга. С четвертого на третье место в рейтинге поднялась американка Джессика Пегула, вышедшая в четвертьфинал Уимблдона.
Победительница Уимблдона чешка Линда Носкова взлетела на пять позиций и стала седьмой ракеткой мира, финалистка третьего в сезоне "мейджора" ее соотечественница Каролина Мухова переместилась с девятой на шестую позицию.
Рейтинг WTA, версия от 13 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8550 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
3 (4). Джессика Пегула (США) - 6301;
4 (7). Кори Гауфф (США) - 5649;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5293;
6 (9). Каролина Мухова (Чехия) - 5168;
7 (12). Линда Носкова (Чехия) - 5119;
8 (3). Ига Швентек (Польша) - 4539;
9 (6). Аманда Анисимова (США) - 4353;
10 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4351...
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18 (15). Диана Шнайдер (Россия) - 2458;
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2301;
20 (20). Анна Калинская (Россия) - 2300...
69 (41). Людмила Самсонова (Россия) - 970...
90 (98). Алина Корнеева (Россия) - 840.
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