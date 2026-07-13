Краткий пересказ от РИА ИИ Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA.

Диана Шнайдер вылетела во втором круге Уимблдона и потеряла три позиции в рейтинге, расположившись на 18-м месте.

Арина Соболенко осталась первой ракеткой мира, Елена Рыбакина сохранила второе место, а Джессика Пегула поднялась на третье место в рейтинге.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На завершившемся Уимблдоне 19-летняя россиянка дошла до второго круга, где проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой

22-летняя россиянка Диана Шнайдер также вылетела во втором круге турнира Большого шлема в Лондоне, проиграв соотечественнице Людмиле Самсоновой. В обновленном рейтинге Шнайдер потеряла три позиции и расположилась на 18-м месте. Самсонова, которая дошла до третьего раунда, опустилась с 41-й на 69-ю строчку. Екатерина Александрова и Анна Калинская также преодолели барьер второго круга и сохранили за собой 19-ю и 20-ю позицию соответственно.

Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, которая дошла до четвертого раунда на Уимблдоне. Второе место по-прежнему занимает представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, на турнире Большого шлема в Лондоне она также добралась до четвертого круга. С четвертого на третье место в рейтинге поднялась американка Джессика Пегула, вышедшая в четвертьфинал Уимблдона.

Победительница Уимблдона чешка Линда Носкова взлетела на пять позиций и стала седьмой ракеткой мира, финалистка третьего в сезоне "мейджора" ее соотечественница Каролина Мухова переместилась с девятой на шестую позицию.

Рейтинг WTA, версия от 13 июля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8550 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;

3 (4). Джессика Пегула (США) - 6301;

4 (7). Кори Гауфф (США) - 5649;

5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5293;

6 (9). Каролина Мухова (Чехия) - 5168;

7 (12). Линда Носкова (Чехия) - 5119;

8 (3). Ига Швентек (Польша) - 4539;

9 (6). Аманда Анисимова (США) - 4353;

10 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4351...

18 (15). Диана Шнайдер (Россия) - 2458;

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2301;

20 (20). Анна Калинская (Россия) - 2300...

69 (41). Людмила Самсонова (Россия) - 970...