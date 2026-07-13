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"Спартак" подписал контракт с казахстанским вратарем - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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14:11 13.07.2026 (обновлено: 14:33 13.07.2026)
"Спартак" подписал контракт с казахстанским вратарем

Казахстанский вратарь Максим Павленко перешел в "Спартак"

© Фото : ХК "Спартак" Москва/TelegramКазахстанский вратарь Максим Павленко
Казахстанский вратарь Максим Павленко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : ХК "Спартак" Москва/Telegram
Казахстанский вратарь Максим Павленко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Павленко подписал контракт с московским "Спартаком" на два года.
  • До этого 24-летний вратарь сыграл 26 матчей за "Уилинг Нэйлерз" в ECHL и четыре игры за "Уилкс-Бэрри/Скрантон Пингвинз" в АХЛ после чемпионата мира 2025 года за сборную Казахстана.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Казахстанский вратарь Максим Павленко подписал контракт с московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 24-летним вратарем рассчитано на два года.
Павленко провел семь матчей на чемпионате мира 2025 года за сборную Казахстана, после чего подписал годовой контракт с фарм-клубом "Питтсбурга", сыграв 26 матчей за "Уилинг Нэйлерз" в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и четыре игры за "Уилкс-Бэрри/Скрантон Пингвинз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), одержав три победы при 91,2% отраженных бросков.
Ранее Павленко также выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за "Рязань-ВДВ" и за 32 матча отразил 91,9% бросков.
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