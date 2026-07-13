"Спартак" подписал контракт с казахстанским вратарем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Павленко подписал контракт с московским "Спартаком" на два года.
- До этого 24-летний вратарь сыграл 26 матчей за "Уилинг Нэйлерз" в ECHL и четыре игры за "Уилкс-Бэрри/Скрантон Пингвинз" в АХЛ после чемпионата мира 2025 года за сборную Казахстана.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Казахстанский вратарь Максим Павленко подписал контракт с московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 24-летним вратарем рассчитано на два года.
Павленко провел семь матчей на чемпионате мира 2025 года за сборную Казахстана, после чего подписал годовой контракт с фарм-клубом "Питтсбурга", сыграв 26 матчей за "Уилинг Нэйлерз" в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и четыре игры за "Уилкс-Бэрри/Скрантон Пингвинз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), одержав три победы при 91,2% отраженных бросков.
Ранее Павленко также выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за "Рязань-ВДВ" и за 32 матча отразил 91,9% бросков.