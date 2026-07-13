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В Госдуме назвали решение ЕК о Венецианской биеннале политическим шантажом - РИА Новости, 13.07.2026
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16:31 13.07.2026
В Госдуме назвали решение ЕК о Венецианской биеннале политическим шантажом

Новичков: рекомендация ЕК о Венецианской биеннале является политическим шантажом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия рекомендует прекратить выделение гранта Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.
  • Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков назвал рекомендацию Еврокомиссии политическим шантажом.
  • Новичков считает, что решение Еврокомиссии о лишении выставки финансирования показывает близорукость и противоречит принципам культурного разнообразия.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии по лишению Венецианской биеннале гранта из-за российского павильона является политическим шантажом, заявил РИА Новости первый зампред комитета, замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков ("Справедливая Россия").
Ранее председатель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в социальной сети Х, что Еврокомиссия официально рекомендует EACEA прекратить выделение гранта в размере двух миллионов евро Венецианской биеннале. По ее словам, решение было принято по итогам оценки ответов, полученных биеннале в обоснование решения о возобновлении работы российского павильона.
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"Как мы узнали вчера, Брюссель рекомендует лишить выставку гранта в размере двух миллионов евро из-за возвращения российского павильона. Логика примитивная: исключаете русских - получаете финансирование, если же нет, то остаетесь без денег. Отвратительный политический шантаж, честно говоря", - сказал Новичков.
По его словам, представить Венецианскую биеннале без современного искусства невозможно, и то, что организаторы выставки допускают к участию российских художников – хороший знак, так как часть европейского художественного сообщества помнит, что настоящее творчество не может следовать вечным указаниям бюрократов.
Парламентарий отметил, что лишение выставки финансирования показывает близорукость самой Еврокомиссии.
"Нельзя заявлять о культурном разнообразии, одновременно вычеркивая одну из величайших мировых культур. Как и нельзя защищать свободу, запрещая искусство. В конечном итоге, этим решением европейцы наказывают себя же в недалекой перспективе", - сказал он.
Депутат считает, что русское искусство сможет пережить все ограничения, но вернуть после такого доверие к европейским культурным институтам будет сложнее.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
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