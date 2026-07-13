В Госдуме назвали решение ЕК о Венецианской биеннале политическим шантажом

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия рекомендует прекратить выделение гранта Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков назвал рекомендацию Еврокомиссии политическим шантажом.

Новичков считает, что решение Еврокомиссии о лишении выставки финансирования показывает близорукость и противоречит принципам культурного разнообразия.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии по лишению Венецианской биеннале гранта из-за российского павильона является политическим шантажом, заявил РИА Новости первый зампред комитета, замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков ("Справедливая Россия").

Ранее председатель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в социальной сети Х, что Еврокомиссия официально рекомендует EACEA прекратить выделение гранта в размере двух миллионов евро Венецианской биеннале. По ее словам, решение было принято по итогам оценки ответов, полученных биеннале в обоснование решения о возобновлении работы российского павильона.

"Как мы узнали вчера, Брюссель рекомендует лишить выставку гранта в размере двух миллионов евро из-за возвращения российского павильона. Логика примитивная: исключаете русских - получаете финансирование, если же нет, то остаетесь без денег. Отвратительный политический шантаж, честно говоря", - сказал Новичков.

По его словам, представить Венецианскую биеннале без современного искусства невозможно, и то, что организаторы выставки допускают к участию российских художников – хороший знак, так как часть европейского художественного сообщества помнит, что настоящее творчество не может следовать вечным указаниям бюрократов.

Парламентарий отметил, что лишение выставки финансирования показывает близорукость самой Еврокомиссии.

"Нельзя заявлять о культурном разнообразии, одновременно вычеркивая одну из величайших мировых культур. Как и нельзя защищать свободу, запрещая искусство. В конечном итоге, этим решением европейцы наказывают себя же в недалекой перспективе", - сказал он.

Депутат считает, что русское искусство сможет пережить все ограничения, но вернуть после такого доверие к европейским культурным институтам будет сложнее.