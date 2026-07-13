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"Зенит" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
19:08 13.07.2026
"Зенит" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо"

Встреча "Зенита" с махачкалинским "Динамо" завершилась со счетом 1:1

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБолельщики "Зенита"
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Болельщики "Зенита". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем товарищеском матче со счетом 1:1.
  • Действующие чемпионы России «Зенит» проведут следующий матч 18 июля в Нижнем Новгороде в Суперкубке России против московского «Спартака».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в домашнем товарищеском матче.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Миро (16-я минута), в составе хозяев мяч забил Андрей Мостовой (90, с пенальти).
Действующие чемпионы России провели последний матч перед началом нового сезона, 18 июля команда сыграет в Нижнем Новгороде в Суперкубке России против московского "Спартака".
Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака начнет 25 июля гостевым матчем с тольяттинским "Акроном". "Динамо" в тот же день встретится в гостях с вернувшимся в РПЛ воронежским "Факелом".
Товарищеские матчи. Клубы
13 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Зенит
1 : 1
Динамо Махачкала
90‎’‎ • Андрей Мостовой (П)
17‎’‎ • Вальдемиро Домингос
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