"Зенит" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо"

Действующие чемпионы России провели последний матч перед началом нового сезона, 18 июля команда сыграет в Нижнем Новгороде в Суперкубке России против московского "Спартака".

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака начнет 25 июля гостевым матчем с тольяттинским "Акроном". "Динамо" в тот же день встретится в гостях с вернувшимся в РПЛ воронежским "Факелом".