Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем товарищеском матче со счетом 1:1.
- Действующие чемпионы России «Зенит» проведут следующий матч 18 июля в Нижнем Новгороде в Суперкубке России против московского «Спартака».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в домашнем товарищеском матче.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Миро (16-я минута), в составе хозяев мяч забил Андрей Мостовой (90, с пенальти).
Действующие чемпионы России провели последний матч перед началом нового сезона, 18 июля команда сыграет в Нижнем Новгороде в Суперкубке России против московского "Спартака".
Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака начнет 25 июля гостевым матчем с тольяттинским "Акроном". "Динамо" в тот же день встретится в гостях с вернувшимся в РПЛ воронежским "Факелом".
Товарищеские матчи. Клубы
13 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
90’ • Андрей Мостовой (П)
17’ • Вальдемиро Домингос