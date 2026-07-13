Диего Форлан сменил Бьелсу на посту главного тренера сборной Уругвая

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Диего Форлан сменил Марсело Бьелсу на посту главного тренера сборной Уругвая, сообщил президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо.
"Исполнительный комитет AUF выбрал Диего. Мы встречались с ним еще в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Сейчас он полон энтузиазма", - приводит слова Алонсо Marca.
Отмечается, что Форлан будет руководить национальной командой до марта 2027 года, после чего AUF будет решать, искать нового специалиста или оставить Форлана в должности. Также он будет работать со сборной страны до 20 лет, которая в январе примет участие в молодежном Кубке Америки.
Форлану 47 лет, он вернулся к тренерской работе впервые за пять лет. До этого он возглавлял уругвайские "Пеньяроль" и "Атенас". В качестве игрока Форлан является чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед", победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА с "Атлетико", двукратным обладателем "Золотой бутсы" (2005, 2009), лучшим игроком чемпионата мира - 2010.