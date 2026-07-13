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Диего Форлан сменил Бьелсу на посту главного тренера сборной Уругвая - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
00:44 13.07.2026
Диего Форлан сменил Бьелсу на посту главного тренера сборной Уругвая

Форлан назначен главным тренером сборной Уругвая по футболу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДиего Форлан
Диего Форлан - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Диего Форлан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Диего Форлан сменил Марсело Бьелсу на посту главного тренера сборной Уругвая, сообщил президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо.
На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике уругвайцы, как и в 2022 году, не сумели пробиться в плей-офф. В мае Бьелса объявил об уходе с занимаемого поста после завершения чемпионата мира.
"Исполнительный комитет AUF выбрал Диего. Мы встречались с ним еще в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Сейчас он полон энтузиазма", - приводит слова Алонсо Marca.
Отмечается, что Форлан будет руководить национальной командой до марта 2027 года, после чего AUF будет решать, искать нового специалиста или оставить Форлана в должности. Также он будет работать со сборной страны до 20 лет, которая в январе примет участие в молодежном Кубке Америки.
Форлану 47 лет, он вернулся к тренерской работе впервые за пять лет. До этого он возглавлял уругвайские "Пеньяроль" и "Атенас". В качестве игрока Форлан является чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед", победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА с "Атлетико", двукратным обладателем "Золотой бутсы" (2005, 2009), лучшим игроком чемпионата мира - 2010.
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ФутболСпортУругвайСШАКанадаМарсело БьелсаДиего ФорланПеньярольМанчестер ЮнайтедАтлетико (Мадрид)
 
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