Диего Форлан сменил Бьелсу на посту главного тренера сборной Уругвая

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Диего Форлан сменил Марсело Бьелсу на посту главного тренера сборной Уругвая, сообщил президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо.

На чемпионате мира в США Канаде и Мексике уругвайцы, как и в 2022 году, не сумели пробиться в плей-офф. В мае Бьелса объявил об уходе с занимаемого поста после завершения чемпионата мира.

"Исполнительный комитет AUF выбрал Диего. Мы встречались с ним еще в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Сейчас он полон энтузиазма", - приводит слова Алонсо Marca.

Отмечается, что Форлан будет руководить национальной командой до марта 2027 года, после чего AUF будет решать, искать нового специалиста или оставить Форлана в должности. Также он будет работать со сборной страны до 20 лет, которая в январе примет участие в молодежном Кубке Америки.