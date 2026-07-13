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Призер ЧМ по футболу в России Азар вернулся в "Ланс", который сыграет в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
21:23 13.07.2026
Призер ЧМ по футболу в России Азар вернулся в "Ланс", который сыграет в ЛЧ

Призер ЧМ по футболу в РФ Азар вернулся в "Ланс", который сыграет в ЛЧ

© пресс-служба клуба "Боруссия Дортмунд"Торган Азар
Торган Азар - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© пресс-служба клуба "Боруссия Дортмунд"
Торган Азар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торган Азар вернулся во французский «Ланс».
  • Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Торган Азар вернулся во французский "Ланс", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года. Азар присоединился к "Лансу" в качестве свободного агента после ухода из бельгийского "Андерлехта".
Азару 33 года, он является воспитанником "Ланса", из которого перешел в лондонский "Челси" в 2012 году. По ходу карьеры полузащитник также выступал за бельгийский "Зюлте-Варегем", менхенгладбахскую и дортмундскую "Боруссии" и нидерландский ПСВ. В составе дортмундской "Боруссии" Азар выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а с ПСВ - Кубок Нидерландов. В его активе 47 матчей и девять голов за сборную Бельгии, с которой он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России.
Торган Азар является младшим братом бывшего футболиста "Челси" и мадридского "Реала" Эдена Азара, завершившего карьеру в 2023 году в возрасте 32 лет. "Ланс" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Франции и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.
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