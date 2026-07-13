Голы новичков Магомедова и Гоцука помогли "Арсеналу" обыграть "Текстильщик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл ивановский «Текстильщик» в матче первого тура Первой лиги со счетом 2:1.
- Во втором туре «Арсенал» 19 июля примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Текстильщик» встретится дома с «Уфой».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл ивановский "Текстильщик" в матче первого тура Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Рашид Магомедов (68-я минута) и Кирилл Гоцук (70). В составе проигравших мяч забил Арсений Филев (45). Для всех троих этот матч стал первым за свои клубы.
13 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
68’ • Рашид Магомедов
70’ • Кирилл Гоцук
45’ • Arseniy Filev
Во втором туре второго по силе дивизиона чемпионата России "Арсенал" 19 июля примет нижнекамский "Нефтехимик", а "Текстильщик" в тот же день встретится дома с "Уфой".