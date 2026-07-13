Голы новичков Магомедова и Гоцука помогли "Арсеналу" обыграть "Текстильщик"

Встреча в Туле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Рашид Магомедов (68-я минута) и Кирилл Гоцук (70). В составе проигравших мяч забил Арсений Филев (45). Для всех троих этот матч стал первым за свои клубы.