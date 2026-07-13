Рейтинг@Mail.ru
Голы новичков Магомедова и Гоцука помогли "Арсеналу" обыграть "Текстильщик" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:56 13.07.2026
Голы новичков Магомедова и Гоцука помогли "Арсеналу" обыграть "Текстильщик"

Голы Магомедова и Гоцука помогли "Арсеналу" победить "Текстильщик" в Первой лиге

© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"Кирилл Гоцук и Рашид Магомедов
Кирилл Гоцук и Рашид Магомедов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл ивановский «Текстильщик» в матче первого тура Первой лиги со счетом 2:1.
  • Во втором туре «Арсенал» 19 июля примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Текстильщик» встретится дома с «Уфой».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл ивановский "Текстильщик" в матче первого тура Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Рашид Магомедов (68-я минута) и Кирилл Гоцук (70). В составе проигравших мяч забил Арсений Филев (45). Для всех троих этот матч стал первым за свои клубы.
Первая лига
13 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Арсенал Тула
2 : 1
Текстильщик
68‎’‎ • Рашид Магомедов
70‎’‎ • Кирилл Гоцук
45‎’‎ • Arseniy Filev
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором туре второго по силе дивизиона чемпионата России "Арсенал" 19 июля примет нижнекамский "Нефтехимик", а "Текстильщик" в тот же день встретится дома с "Уфой".
Футболисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
"Торпедо" вырвало победу в матче Первой лиги с "Уралом"
Вчера, 19:25
 
ФутболСпортКирилл ГоцукТекстильщик (Иваново)Нефтехимик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала