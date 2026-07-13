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Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Теннис
 
08:16 13.07.2026 (обновлено: 08:18 13.07.2026)
Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA по итогам Уимблдона

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA.
  • Екатерина Александрова поднялась на 12 позиций и теперь располагается на 36-м месте.
  • Победительница Уимблдона Линда Носкова переместилась с 12-й на седьмую строчку гонки.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшем Уимблдоне 19-летняя россиянка дошла до второго круга, где проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой. Другая россиянка Екатерина Александрова, которая пробилась в третий раунд на турнире Большого шлема в Лондоне, поднялась на 12 позиций и теперь располагается на 36-м месте.
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Победительница Уимблдона чешка Линда Носкова переместилась с 12-й на седьмую строчку гонки, а финалистка третьего в сезоне "мейджора" ее соотечественница Каролина Мухова заняла четвертое место. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко осталась на второй строчке, а представительница Казахстана Елена Рыбакина - на третьей.
Чемпионская гонка WTA, версия от 13 июля:
1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4999;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4945;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4627;
4 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 4270
5 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4116;
6 (5). Джессика Пегула (США) - 3950;
7 (12). Линда Носкова (Чехия) - 3674;
8 (7). Кори Гауфф (США) - 3484;
9 (8). Марта Костюк (Украина) - 3275;
10 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 2393;
15 (14). Диана Шнайдер (Россия) - 1685...
20 (20). Анна Калинская (Россия) - 1490...
36 (48). Екатерина Александрова (Россия) - 872.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA
28 июня, 12:30
 
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