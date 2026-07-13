Экс-футболист "Краснодара" перешел в "Атланту Юнайтед"

Алонсо с 2022 по 2024 год представлял "Краснодар", за российский клуб он провел 54 игры и забил один мяч. Также он выступал за парагвайский "Серро Портеньо", французский "Лилль", испанскую "Сельту" и аргентинский "Бока Хуниорс". На его счету 76 матчей за сборную Парагвая, из которых пять на текущем чемпионате мира.