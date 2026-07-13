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Экс-футболист "Краснодара" перешел в "Атланту Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
17:25 13.07.2026 (обновлено: 17:37 13.07.2026)
Экс-футболист "Краснодара" перешел в "Атланту Юнайтед"

Экс-футболист "Краснодара" Алонсо стал одноклубником Миранчука по "Атланте"

© пресс-служба ФК "Краснодар"Хуниор Алонсо
Хуниор Алонсо - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© пресс-служба ФК "Краснодар"
Хуниор Алонсо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо перешел в «Атланту Юнайтед».
  • Соглашение с 33-летним защитником рассчитано до конца сезона 2028/2029.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо перешел в "Атланту Юнайтед", сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Соглашение с 33-летним защитником рассчитано до конца сезона-2028/29. Он перешел на правах свободного агента, его последним клубом был бразильский "Атлетико Минейро". За "Атланту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Алонсо с 2022 по 2024 год представлял "Краснодар", за российский клуб он провел 54 игры и забил один мяч. Также он выступал за парагвайский "Серро Портеньо", французский "Лилль", испанскую "Сельту" и аргентинский "Бока Хуниорс". На его счету 76 матчей за сборную Парагвая, из которых пять на текущем чемпионате мира.
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ФутболСпортХуниор АлонсоАлексей МиранчукАтланта ЮнайтедКраснодарАтлетико Минейро
 
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