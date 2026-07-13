Экс-футболист "Краснодара" перешел в "Атланту Юнайтед"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо перешел в «Атланту Юнайтед».
- Соглашение с 33-летним защитником рассчитано до конца сезона 2028/2029.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо перешел в "Атланту Юнайтед", сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Соглашение с 33-летним защитником рассчитано до конца сезона-2028/29. Он перешел на правах свободного агента, его последним клубом был бразильский "Атлетико Минейро". За "Атланту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Алонсо с 2022 по 2024 год представлял "Краснодар", за российский клуб он провел 54 игры и забил один мяч. Также он выступал за парагвайский "Серро Портеньо", французский "Лилль", испанскую "Сельту" и аргентинский "Бока Хуниорс". На его счету 76 матчей за сборную Парагвая, из которых пять на текущем чемпионате мира.
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