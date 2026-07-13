Адвокат допустил смягчение наказания экс-гендиректору "Торпедо"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову, осужденному на два года колонии общего режима по делу о подкупе спортивных арбитров, в дальнейшем может быть смягчен, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

"Закон прямо предусматривает специальные правила назначения наказания для лиц, выполнивших условия такого соглашения, а Верховный суд неоднократно разъяснял порядок применения этих норм. Поэтому в аналогичных делах наказание нередко оказывается существенно ниже максимальной санкции статьи и часто не связано с реальным лишением свободы, хотя вопрос о том, назначать ли реальное лишение свободы или более мягкое наказание, всегда остается на усмотрение суда с учетом всех обстоятельств дела", - добавил он.