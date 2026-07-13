Адвокат допустил смягчение наказания экс-гендиректору "Торпедо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший генеральный директор футбольного клуба "Торпедо" Скородумов приговорен к двум годам колонии общего режима по делу о подкупе спортивных арбитров.
- Адвокат Жорин заявил, что реальный срок может быть заменен на условный, если вышестоящий суд удовлетворит жалобу и изменит приговор.
- Законодательство предусматривает особый порядок назначения наказания для обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, что может привести к более мягкому наказанию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову, осужденному на два года колонии общего режима по делу о подкупе спортивных арбитров, в дальнейшем может быть смягчен, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
Ранее Симоновский суд Москвы приговорил Скородумова к двум годам колонии общего режима. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а его дело рассматривалось в особом порядке.
"В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретное уголовное дело. Однако считаю, что реальное лишение свободы может быть заменено на условное, если вышестоящий суд удовлетворит жалобу, отменит или изменит приговор в соответствующей части. Кроме того, при наличии предусмотренных законом условий возможно условно-досрочное освобождение либо замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Но такие решения принимаются судом индивидуально с учетом поведения осужденного, его отношения к исполнению наказания и других обстоятельств, а не автоматически", - сказал Жорин.
Адвокат также подчеркнул, что законодательство предусматривает особый порядок назначения наказания для обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.
"Закон прямо предусматривает специальные правила назначения наказания для лиц, выполнивших условия такого соглашения, а Верховный суд неоднократно разъяснял порядок применения этих норм. Поэтому в аналогичных делах наказание нередко оказывается существенно ниже максимальной санкции статьи и часто не связано с реальным лишением свободы, хотя вопрос о том, назначать ли реальное лишение свободы или более мягкое наказание, всегда остается на усмотрение суда с учетом всех обстоятельств дела", - добавил он.