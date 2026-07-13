Защита осужденного экс-гендиректора "Торпедо" заявила о его праве на УДО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего гендиректора московского "Торпедо" Валерия Скородумова осудили за подкуп арбитров.

Скородумов имеет право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил его адвокат.

Скородумова признали виновным в подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и приговорили к 2 годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на 3 года.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший гендиректор московского футбольного клуба "Торпедо" Валерий Скородумов, осужденный за подкуп арбитров, уже имеет право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости его адвокат Сеймур Ханкишиев.

"Мой подзащитный уже имеет право на УДО - с учетом времени, проведенного ранее в СИЗО", — заявил защитник.

Симоновский суд Москвы приговорил Скородумова к 2 годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на 3 года. Его взяли под стражу в зале суда.

Скородумов был признан виновным в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ , — подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.

По версии следствия, он совместно с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой организовал подкуп 13 футбольных судей, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ) сезона 2024-2025 годов.