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Защита осужденного экс-гендиректора "Торпедо" заявила о его праве на УДО - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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11:36 13.07.2026 (обновлено: 11:44 13.07.2026)
Защита осужденного экс-гендиректора "Торпедо" заявила о его праве на УДО

Адвокат Ханкишиев: экс-глава "Торпедо" Скородумов имеет право на УДО

© РИА Новости / Арина Антонова | Перейти в медиабанкБывший гендиректор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов на заседании суда
Бывший гендиректор ФК Торпедо Валерий Скородумов на заседании суда - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Арина Антонова
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Бывший гендиректор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов на заседании суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего гендиректора московского "Торпедо" Валерия Скородумова осудили за подкуп арбитров.
  • Скородумов имеет право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил его адвокат.
  • Скородумова признали виновным в подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и приговорили к 2 годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на 3 года.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший гендиректор московского футбольного клуба "Торпедо" Валерий Скородумов, осужденный за подкуп арбитров, уже имеет право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости его адвокат Сеймур Ханкишиев.
"Мой подзащитный уже имеет право на УДО - с учетом времени, проведенного ранее в СИЗО", — заявил защитник.
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Симоновский суд Москвы приговорил Скородумова к 2 годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на 3 года. Его взяли под стражу в зале суда.
Скородумов был признан виновным в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ, — подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.
По версии следствия, он совместно с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой организовал подкуп 13 футбольных судей, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ) сезона 2024-2025 годов.
Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Из СИЗО его перевели под домашний арест.
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