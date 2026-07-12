"Зенит" возобновил переговоры о покупке футболиста "Ботафого" Данило

По данным источника, интерес к Данило также проявляют итальянская "Рома", турецкий "Галатасарай" и английский "Ньюкасл", которые запрашивали информацию о возможном трансфере. Приоритетным вариантом для игрока являлся переход в один из ведущих европейских клубов.