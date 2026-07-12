"Зенит" возобновил переговоры о покупке футболиста "Ботафого" Данило

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба «Ботафого» Данило.
- Интерес к Данило также проявляют итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и английский «Ньюкасл».
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба "Ботафого" Данило, сообщает журналист Валентин Фурлан в соцсети X.
По данным источника, интерес к Данило также проявляют итальянская "Рома", турецкий "Галатасарай" и английский "Ньюкасл", которые запрашивали информацию о возможном трансфере. Приоритетным вариантом для игрока являлся переход в один из ведущих европейских клубов.
Данило 24 года. В составе сборной Бразилии он принимал участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.