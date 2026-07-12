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"Зенит" возобновил переговоры о покупке футболиста "Ботафого" Данило - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
18:16 12.07.2026
"Зенит" возобновил переговоры о покупке футболиста "Ботафого" Данило

"Зенит" возобновил переговоры о покупке полузащитника "Ботафого" Данило

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба «Ботафого» Данило.
  • Интерес к Данило также проявляют итальянская «Рома», турецкий «Галатасарай» и английский «Ньюкасл».
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" возобновил переговоры о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба "Ботафого" Данило, сообщает журналист Валентин Фурлан в соцсети X.
В апреле ESPN сообщил, что "Зенит" направил предложение о трансфере игрока. По данным источника, российский клуб готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность "Ботафого" перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года.
По данным источника, интерес к Данило также проявляют итальянская "Рома", турецкий "Галатасарай" и английский "Ньюкасл", которые запрашивали информацию о возможном трансфере. Приоритетным вариантом для игрока являлся переход в один из ведущих европейских клубов.
Данило 24 года. В составе сборной Бразилии он принимал участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.
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