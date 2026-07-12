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Трезеге включил Сафонова в топ-3 лучших вратарей мира - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
11:54 12.07.2026
Трезеге включил Сафонова в топ-3 лучших вратарей мира

Чемпион мира Трезеге включил Сафонова в топ-3 лучших вратарей мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДавид Трезеге
Давид Трезеге - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Давид Трезеге заявил, что Матвей Сафонов входит в тройку лучших действующих голкиперов мира.
  • Сафонов помог «ПСЖ» второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов и стал основным вратарем клуба.
  • Трезеге отметил, что Сафонов сыграл важную роль для «ПСЖ», доказав свою силу и надежность.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге заявил, что российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов входит в тройку лучших действующих голкиперов мира.
Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем "ПСЖ" и помог команде второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Также вместе с 27-летним россиянином парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, 12 раз сыграв на ноль.
"Он начинал вторым вратарем. Луис Энрике справедливо предоставил Сафонову шанс, и тот доказал, что является сильным и надежным. Он сыграл важную роль для "ПСЖ" и на сегодняшний день заслуженно стал основным голкипером такого большого клуба. Думаю, на клубном уровне он входит в десятку сильнейших вратарей мира. На уровне сборных мы, к сожалению, не можем оценить его", - заявил Трезеге в выпуске FONtour с чемпионата мира.
"Я думаю, входит и в топ-5, особенно с учетом того, что он показал в этом году. Другие вратари не соответствовали привычному уровню, например (Джанлуиджи) Доннарумма или (Тибо) Куртуа. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день Сафонов входит в тройку лучших. В прошедшем сезоне он был главным вратарем "ПСЖ". Теперь для него главное - подтвердить свой уровень в новом сезоне, еще раз показать, насколько он силен", - добавил экс-футболист.
Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара", воспитанником которого является.
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ФутболСпортФранцияМатвей СафоновДавид ТрезегеЛуис ЭнрикеКраснодарПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
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