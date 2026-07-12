Краткий пересказ от РИА ИИ Давид Трезеге заявил, что Матвей Сафонов входит в тройку лучших действующих голкиперов мира.

Сафонов помог «ПСЖ» второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов и стал основным вратарем клуба.

Трезеге отметил, что Сафонов сыграл важную роль для «ПСЖ», доказав свою силу и надежность.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге заявил, что российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов входит в тройку лучших действующих голкиперов мира.

Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем "ПСЖ" и помог команде второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Также вместе с 27-летним россиянином парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, 12 раз сыграв на ноль.

"Он начинал вторым вратарем. Луис Энрике справедливо предоставил Сафонову шанс, и тот доказал, что является сильным и надежным. Он сыграл важную роль для "ПСЖ" и на сегодняшний день заслуженно стал основным голкипером такого большого клуба. Думаю, на клубном уровне он входит в десятку сильнейших вратарей мира. На уровне сборных мы, к сожалению, не можем оценить его", - заявил Трезеге в выпуске FONtour с чемпионата мира.

"Я думаю, входит и в топ-5, особенно с учетом того, что он показал в этом году. Другие вратари не соответствовали привычному уровню, например (Джанлуиджи) Доннарумма или (Тибо) Куртуа. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день Сафонов входит в тройку лучших. В прошедшем сезоне он был главным вратарем "ПСЖ". Теперь для него главное - подтвердить свой уровень в новом сезоне, еще раз показать, насколько он силен", - добавил экс-футболист.