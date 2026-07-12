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Соболев рассказал об ожиданиях от развязки чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
22:53 12.07.2026
Соболев рассказал об ожиданиях от развязки чемпионата мира

Соболев заявил, что ждет в финале чемпионата мира сборные Франции и Аргентины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что рассчитывает увидеть в финале чемпионата мира по футболу сборные Франции и Аргентины.
  • Первый полуфинал чемпионата мира по футболу состоится 14 июля между сборными Франции и Испании, второй — 15 июля между сборными Англии и Аргентины.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев заявил, что рассчитывает увидеть в финале чемпионата мира по футболу сборные Франции и Аргентины.
В первом полуфинале турнира встретятся сборные Франции и Испании (14 июля, Даллас), во втором полуфинале сыграют сборные Англии и Аргентины (15 июля, Атланта). Финал первенства в США, Канаде и Мексике состоится 19 июля. Сборные Франции и Аргентины играли в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, тогда сильнее в серии пенальти оказалась южноамериканская команда.
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"Я особо ни за кого не болею, болею за красивый футбол. Наверное, в отдельных матчах больше поддерживаю команду, которая считается аутсайдером. Вчера, например, болел за Норвегию. Какой-то одной команды у меня нет. Но в финале я вижу Аргентину и Францию. Хотя, возможно, ошибаюсь", - сказал Соболев журналистам.
В воскресенье "Зенит" на домашней арене обыграл действующего чемпиона Сербии "Црвену Звезду" в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.
"Я не очень это понимаю, если честно, - ответил он на вопрос о паузах на водопой в матчах чемпионата мира. - Уже все рассказали, что это рекламные паузы. Но я не знаю, какая там погода. Возможно, действительно 40 градусов, и тогда такая пауза нужна. Даже сегодня мы играли при 26-27 градусах, было душно. Поэтому здесь два мнения. Думаю, сегодня можно было обойтись без паузы. Но если в каких-то городах действительно 40 градусов, то, наверное, она необходима".
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"Зенит" обыграл "Црвену Звезду" в товарищеском матче
Вчера, 21:09
 
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