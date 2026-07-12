Соболев рассказал об ожиданиях от развязки чемпионата мира

В первом полуфинале турнира встретятся сборные Франции и Испании (14 июля, Даллас), во втором полуфинале сыграют сборные Англии и Аргентины (15 июля, Атланта). Финал первенства в США, Канаде и Мексике состоится 19 июля. Сборные Франции и Аргентины играли в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, тогда сильнее в серии пенальти оказалась южноамериканская команда.

"Я особо ни за кого не болею, болею за красивый футбол. Наверное, в отдельных матчах больше поддерживаю команду, которая считается аутсайдером. Вчера, например, болел за Норвегию. Какой-то одной команды у меня нет. Но в финале я вижу Аргентину и Францию. Хотя, возможно, ошибаюсь", - сказал Соболев журналистам.

"Я не очень это понимаю, если честно, - ответил он на вопрос о паузах на водопой в матчах чемпионата мира. - Уже все рассказали, что это рекламные паузы. Но я не знаю, какая там погода. Возможно, действительно 40 градусов, и тогда такая пауза нужна. Даже сегодня мы играли при 26-27 градусах, было душно. Поэтому здесь два мнения. Думаю, сегодня можно было обойтись без паузы. Но если в каких-то городах действительно 40 градусов, то, наверное, она необходима".