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Семин заявил, что не будет противником увеличения числа участников ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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17:12 12.07.2026
Семин заявил, что не будет противником увеличения числа участников ЧМ

Семин заявил, что не будет против увеличения числа участников ЧМ до 64 команд

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Сёмин
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Юрий Сёмин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семин не видит негатива в возможном увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира до 64 команд.
  • По мнению Семина, увеличение количества команд пошло на пользу популяризации футбола и принесло больше финансов.
  • Семин подчеркнул, что стратегия ФИФА направлена на увеличение вовлеченности людей в футбол.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что не видит негатива в возможном увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира до 64 команд.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация намерена обсудить вопрос увеличения числа участников чемпионата мира до 64 сборных. В 2026 году турнир впервые проводится с участием 48 команд, игры принимают США, Канада и Мексика.
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"Мы до этого говорили, что 48 команд - это громадное количество, что это очень сложно, что количество матчей увеличивается для топ-игроков в целом - не только на этом чемпионате мира, но и в Лиге чемпионов, в национальных чемпионатах, что это большая проблема для здоровья игроков. Но сейчас нет ни одного человека, которому чемпионат не нравится. Турнир идет на высочайшем уровне - громадная посещаемость, которой никогда не было, появились такие команды, как Кабо-Верде, Кюрасао. Мы говорили, что им все забьют по пять-семь мячей, что они не создадут никакой конкуренции, однако этого не произошло", - сказал Семин.
Собеседник агентства подчеркнул, что качество футбола растет в том числе у команд, которые никогда не были в лидерах. "Оказалось, что увеличение количества команд пошло на пользу популяризации футбола, и те регионы, которые были не совсем хороши, становятся лучше. А самый важный момент - это финансы. Думаю, столько, сколько ФИФА и все остальные заработали, раньше не было. Будет больше призовых, больше отчислений в федерации на развитие детско-юношеского футбола", - отметил он.
"На мой взгляд, вся стратегия ФИФА направлена на увеличение вовлеченных в футбол людей. Ну разве есть какой-то другой вид спорта или событие, которое могло бы с этим сравниться? На каждый матч билеты не раздаются, а покупаются, средняя посещаемость на сегодняшний день - 65 тысяч зрителей", - резюмировал Семин.
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