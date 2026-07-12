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Овечкин купил новую квартиру в США после затопления из-за соседа, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Хоккей
 
11:32 12.07.2026 (обновлено: 12:11 12.07.2026)
Овечкин купил новую квартиру в США после затопления из-за соседа, пишут СМИ

Овечкин купил новую квартиру на 40-м этаже в том же доме, где его затопил сосед

© AP Photo / Erin HooleyАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Erin Hooley
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин купил новую квартиру во Флориде за 2,1 миллиона долларов.
  • Квартира расположена на 40-м этаже, имеет площадь 222 квадратных метра и включает четыре спальни и четыре ванные комнаты.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин купил новую квартиру в кондоминиуме во Флориде (США), где в 2019 году жилье россиянина пострадало после того, как его затопил сосед, сообщает Life.
По информации источника, новые апартаменты расположены на 40-м этаже. Площадь составляет 222 квадратных метра. В квартире четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и два машино-места. Также хоккеист заменил напольное покрытие в новой квартире на плитку, устойчивую к воздействию влаги. Отмечается, что Овечкин заплатил за недвижимость 2,1 миллиона долларов. Кроме того, неподалеку от дома, где находится квартира россиянина, ранее приобрел недвижимость аргентинский футболист Лионель Месси.
По данным источника, Овечкин в 2016 году купил за 1,9 млн долларов квартиру площадью 180 кв. м на восьмом этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич, куда приезжал отдыхать летом. В 2019 году сосед с 20-го этажа затопил эту квартиру, подключив слив мойки в общую вентиляцию. Овечкин подал иск в суд на 30 тысяч долларов и сдавал квартиру в аренду за 10,5 тысячи в месяц. В июле 2026-го россиянин согласился заключить мировое соглашение с этим соседом.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Кэпиталз" с 2005 года. Форвард является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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ХоккейФлоридаСШААлександр ОвечкинЛионель МессиУэйн ГретцкиВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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