Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Овечкин купил новую квартиру во Флориде за 2,1 миллиона долларов.

Квартира расположена на 40-м этаже, имеет площадь 222 квадратных метра и включает четыре спальни и четыре ванные комнаты.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин купил новую квартиру в кондоминиуме во Флориде (США), где в 2019 году жилье россиянина пострадало после того, как его затопил сосед, сообщает Life.

По информации источника, новые апартаменты расположены на 40-м этаже. Площадь составляет 222 квадратных метра. В квартире четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и два машино-места. Также хоккеист заменил напольное покрытие в новой квартире на плитку, устойчивую к воздействию влаги. Отмечается, что Овечкин заплатил за недвижимость 2,1 миллиона долларов. Кроме того, неподалеку от дома, где находится квартира россиянина, ранее приобрел недвижимость аргентинский футболист Лионель Месси.

По данным источника, Овечкин в 2016 году купил за 1,9 млн долларов квартиру площадью 180 кв. м на восьмом этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич, куда приезжал отдыхать летом. В 2019 году сосед с 20-го этажа затопил эту квартиру, подключив слив мойки в общую вентиляцию. Овечкин подал иск в суд на 30 тысяч долларов и сдавал квартиру в аренду за 10,5 тысячи в месяц. В июле 2026-го россиянин согласился заключить мировое соглашение с этим соседом.