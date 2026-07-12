Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
- Иранские силы нанесли удар по судну, которое пыталось пройти через акваторию по неразрешенному маршруту с выключенными системами.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе, передает телеканал Press TV.
"Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти", — говорится в сообщении.
Военные также уточнили, что иранским силам пришлось нанести удар по судну, пытавшемуся пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами, чтобы остановить его.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.