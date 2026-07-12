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КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива - РИА Новости, 12.07.2026
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01:32 12.07.2026 (обновлено: 02:04 12.07.2026)
КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива

КСИР объявил о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе

© AP Photo / Asghar BesharatiКонтейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
  • Иранские силы нанесли удар по судну, которое пыталось пройти через акваторию по неразрешенному маршруту с выключенными системами.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе, передает телеканал Press TV.
"Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти", — говорится в сообщении.
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Военные также уточнили, что иранским силам пришлось нанести удар по судну, пытавшемуся пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами, чтобы остановить его.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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