Иранские военные атаковали пусковые установки США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об атаке иранских БПЛА на американские пусковые установки HIMARS в Кувейте.
- Там также утверждают, что уничтожили ракетные склады.
- Ранее в воскресенье СМИ сообщили об атаке Штатов на иранские объекты в районе Ормуза.
- Стороны обмениваются ударами с 8 июля, когда Вашингтон возобновил атаки в нарушение меморандума о взаимопонимании.
ТЕГЕРАН, 12 июл — РИА Новости. Иранские беспилотники атаковали американские пусковые установки в Кувейте, передает агентство Fars.
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"Корпус стражей исламской революции в ходе высокоточной операции с применением БПЛА нанес удары по американским установкам HIMARS для запуска ракет класса "земля — земля", — говорится в публикации.
Как сообщается, эти системы были готовы к нанесению ударов по Ирану, при этом во время атаки вместе с платформами были уничтожены и ракетные склады.
Ранее в воскресенье журналист Axios Барак Равид сообщил об ударе Соединенных Штатов по иранским объектам в районе Ормузского пролива, включая ракетные системы и средства ПВО, а также малые катера КСИР.
Стороны обмениваются ударами с 8 июля, когда американские военные возобновили удары по Ирану в нарушение меморандума о взаимопонимании. Как утверждается, поводом стали действия в отношении коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.
В ночь на воскресенье в Тегеране также объявили о закрытии пролива до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешательство в регионе. После этого движение судов через него сократилось до минимума, хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что проход открыт.