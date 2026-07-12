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Иранские военные атаковали пусковые установки США в Кувейте - РИА Новости, 12.07.2026
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20:33 12.07.2026 (обновлено: 21:29 12.07.2026)
Иранские военные атаковали пусковые установки США в Кувейте

Fars: иранские дроны атаковали американские установки HIMARS в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР заявил об атаке иранских БПЛА на американские пусковые установки HIMARS в Кувейте.
  • Там также утверждают, что уничтожили ракетные склады.
  • Ранее в воскресенье СМИ сообщили об атаке Штатов на иранские объекты в районе Ормуза.
  • Стороны обмениваются ударами с 8 июля, когда Вашингтон возобновил атаки в нарушение меморандума о взаимопонимании.
ТЕГЕРАН, 12 июл — РИА Новости. Иранские беспилотники атаковали американские пусковые установки в Кувейте, передает агентство Fars.
«

"Корпус стражей исламской революции в ходе высокоточной операции с применением БПЛА нанес удары по американским установкам HIMARS для запуска ракет класса "земля — земля", — говорится в публикации.

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Как сообщается, эти системы были готовы к нанесению ударов по Ирану, при этом во время атаки вместе с платформами были уничтожены и ракетные склады.
Ранее в воскресенье журналист Axios Барак Равид сообщил об ударе Соединенных Штатов по иранским объектам в районе Ормузского пролива, включая ракетные системы и средства ПВО, а также малые катера КСИР.
Стороны обмениваются ударами с 8 июля, когда американские военные возобновили удары по Ирану в нарушение меморандума о взаимопонимании. Как утверждается, поводом стали действия в отношении коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.
В ночь на воскресенье в Тегеране также объявили о закрытии пролива до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешательство в регионе. После этого движение судов через него сократилось до минимума, хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что проход открыт.
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