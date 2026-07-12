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Иран уничтожил командный центр на авиабазе в Иордании - РИА Новости, 12.07.2026
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06:33 12.07.2026 (обновлено: 06:47 12.07.2026)
Иран уничтожил командный центр на авиабазе в Иордании

КСИР заявил, что уничтожил командный центр и ангары на авиабазе в Иордании

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР Ирана заявил об уничтожении командного центра на авиабазе принца Хассана в Иордании.
  • Там же под удар попали ангары для дронов MQ-9.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иран уничтожил командный центр и ангары для беспилотников на авиабазе в Иордании, передает агентство Reuters со ссылкой на КСИР.
"КСИР Ирана заявил, что уничтожил центр управления, а также ангары для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании", — говорится в публикации.
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Незадолго до этого в Катаре прогремели взрывы. Жителей призвали укрыться из-за угрозы атаки. Кроме того, в ОАЭ сообщили о работе ПВО над перехватом ракет и беспилотников. В Бахрейне объявили воздушную тревогу.
Ранее поступила информация о звуках детонации в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге Ирана, а также на острове Кешм. Взрывы прогремели после того, как CENTCOM начало обстрелы в ответ на перекрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана.
Иран заблокировал водоем в ночь на воскресенье. Как пояснили в КСИР эта мера продержится до окончания американского вмешательства в регионе.
Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Они обосновали это реакцией на действия ИРИ против коммерческих судов в контролируемой ей акватории.
Исламская республика в ответ наносила удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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