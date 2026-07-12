Иран уничтожил командный центр на авиабазе в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ КСИР Ирана заявил об уничтожении командного центра на авиабазе принца Хассана в Иордании.

Там же под удар попали ангары для дронов MQ-9.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иран уничтожил командный центр и ангары для беспилотников на авиабазе в Иордании, передает агентство КСИР . Иран уничтожил командный центр и ангары для беспилотников на авиабазе в Иордании, передает агентство Reuters со ссылкой на

"КСИР Ирана заявил, что уничтожил центр управления, а также ангары для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании", — говорится в публикации.

Незадолго до этого в Катаре прогремели взрывы. Жителей призвали укрыться из-за угрозы атаки. Кроме того, в ОАЭ сообщили о работе ПВО над перехватом ракет и беспилотников. В Бахрейне объявили воздушную тревогу.

Ранее поступила информация о звуках детонации в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге Ирана, а также на острове Кешм. Взрывы прогремели после того, как CENTCOM начало обстрелы в ответ на перекрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана.

Иран заблокировал водоем в ночь на воскресенье. Как пояснили в КСИР эта мера продержится до окончания американского вмешательства в регионе.

Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум , который предполагает завершение военного конфликта. Они обосновали это реакцией на действия ИРИ против коммерческих судов в контролируемой ей акватории.