Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке.

Перед этим Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новых ударов против Ирана.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иран нанес серию ударов по целям США на Ближнем Востоке, передает телеканал Press TV.

"Иран начал серию ударов по целям США в регионе", — говорится в публикации в Telegram

В Катаре прогремели взрывы. Жителей призвали укрыться из-за угрозы атаки. Кроме того, в ОАЭ сообщили о работе ПВО над перехватом ракет и беспилотников. В Бахрейне объявили воздушную тревогу.

Ранее поступила информация о звуках детонации в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге Ирана, а также на острове Кешм. Взрывы прогремели после того, как CENTCOM начало обстрелы в ответ на перекрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана.

Иран заблокировал водоем в ночь на воскресенье. Как пояснили в КСИР эта мера продержится до окончания американского вмешательства в регионе.

Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум , который предполагает завершение военного конфликта. Они обосновали это реакцией на действия ИРИ против коммерческих судов в контролируемой ей акватории.