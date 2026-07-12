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Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.07.2026
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05:13 12.07.2026 (обновлено: 06:10 12.07.2026)
Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран начал серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке.
  • Перед этим Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новых ударов против Ирана.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иран нанес серию ударов по целям США на Ближнем Востоке, передает телеканал Press TV.
"Иран начал серию ударов по целям США в регионе", — говорится в публикации в Telegram.
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Вчера, 03:34
В Катаре прогремели взрывы. Жителей призвали укрыться из-за угрозы атаки. Кроме того, в ОАЭ сообщили о работе ПВО над перехватом ракет и беспилотников. В Бахрейне объявили воздушную тревогу.
Ранее поступила информация о звуках детонации в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге Ирана, а также на острове Кешм. Взрывы прогремели после того, как CENTCOM начало обстрелы в ответ на перекрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана.
Иран заблокировал водоем в ночь на воскресенье. Как пояснили в КСИР эта мера продержится до окончания американского вмешательства в регионе.
Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Они обосновали это реакцией на действия ИРИ против коммерческих судов в контролируемой ей акватории.
Исламская республика в ответ наносила удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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