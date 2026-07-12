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Гендиректор "Торпедо" рассказал о планах открыть стадион в кратчайшие сроки - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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09:59 12.07.2026
Гендиректор "Торпедо" рассказал о планах открыть стадион в кратчайшие сроки

Гендиректор "Торпедо" допустил открытие стадиона матчем Первой лиги в сентябре

© SminexПроект реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова в Москве
Проект реконструкции стадиона Торпедо имени Эдуарда Стрельцова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Sminex
Проект реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор ФК «Торпедо» Владимир Леонченко заявил о планах по открытию обновленного стадиона в кратчайшие сроки.
  • Открытие обновленного стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова может пройти в День города, который в этом году приходится на 5–6 сентября.
  • В сентябре у «Торпедо» запланированы два домашних матча в Первой лиге — против «Нижнего Новгорода» и «Велеса».
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Торпедо" Владимир Леонченко заявил РИА Новости о планах по открытию обновленного стадиона в кратчайшие сроки, не став исключать вариант, при котором первой игрой на арене станет календарная встреча Первой лиги.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что открытие обновленного стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова в Москве может пройти в День города. В этом году празднования придутся на 5-6 сентября.
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"Сейчас идут активные работы на финальной стадии. Открытие точно будет не летом. Хочется, чтобы это произошло как можно скорее. Клуб и компания-застройщик делают для этого все возможное. Но точную дату пока назвать не могу", - сказал Леонченко.
"Что касается потенциального соперника, у нас поменялись окна ФИФА (пауза на матчи сборных продлится с 21 сентября по 6 октября - ред.) и в начале сентября будут матчи ФНЛ. Если это будет позже, мы будем действовать по обстоятельствам. Попытаемся сделать все в кратчайшие сроки", - подчеркнул собеседник агентства.
В сентябре у "Торпедо" в Первой лиге запланированы два домашних матча - против "Нижнего Новгорода" и "Велеса".
В ноябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что реконструкцию стадиона на Восточной улице завершат в 2026-м. Тогда же в пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что завершение работ на объекте намечено на третий квартал года.
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