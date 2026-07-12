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Беллингема признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Норвегии - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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03:05 12.07.2026
Беллингема признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Норвегии

Сделавший дубль Беллингем признан игроком матча ЧМ против сборной Норвегии

© REUTERS / Paul ChildsДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
Джуд Беллингем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Норвегии.
  • Сборная Англии победила Норвегию в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира, а Беллингем забил два мяча.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Англии в Майами победила норвежцев в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Беллингем забил два мяча. В матче 1/8 финала с мексиканцами (3:2) он также отметился дублем.
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ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 00:00
Закончен (ДВ)
Норвегия
1 : 2
Англия
36‎’‎ • Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
45‎’‎ • Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
93‎’‎ • Джуд Беллингем
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