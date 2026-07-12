Беллингема признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Норвегии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Норвегии.
- Сборная Англии победила Норвегию в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира, а Беллингем забил два мяча.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
12 июля 2026 • начало в 00:00
Закончен (ДВ)
36’ • Андреас Шельдеруп
45’ • Джуд Беллингем
93’ • Джуд Беллингем