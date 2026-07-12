Сборная Англии обыграла норвежцев и вышла в полуфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.

Вратарь Джордан Пикфорд установил рекорд сборной Англии по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира (18).

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Основное время встречи в Майами завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Норвегии мяч забил Андреас Шельдеруп (36-я минута). У англичан отличился Джуд Беллингем (45+2). В дополнительное время он же принес своей команде победу (93). 32-летний английский вратарь Джордан Пикфорд стал рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира (18), опередив голкипера Питера Шилтона.

Перед началом игры команды почтили минутой молчания память участвовавшего в турнире футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса, который умер в возрасте 25 лет.

В полуфинале сборная Англии 15 июля в Атланте сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Швейцарии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.

Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2018 года. Тогда на турнире в России они заняли четвертое место.