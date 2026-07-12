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Сборная Англии обыграла норвежцев и вышла в полуфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
02:48 12.07.2026 (обновлено: 02:58 12.07.2026)
Сборная Англии обыграла норвежцев и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Англии обыграла норвежцев в дополнительное время и вышла в полуфинал ЧМ

© REUTERS / SAM NAVARROДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
Джуд Беллингем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
  • Вратарь Джордан Пикфорд установил рекорд сборной Англии по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира (18).
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Основное время встречи в Майами завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Норвегии мяч забил Андреас Шельдеруп (36-я минута). У англичан отличился Джуд Беллингем (45+2). В дополнительное время он же принес своей команде победу (93). 32-летний английский вратарь Джордан Пикфорд стал рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира (18), опередив голкипера Питера Шилтона.
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Перед началом игры команды почтили минутой молчания память участвовавшего в турнире футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса, который умер в возрасте 25 лет.
В полуфинале сборная Англии 15 июля в Атланте сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Швейцарии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.
Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2018 года. Тогда на турнире в России они заняли четвертое место.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 00:00
Закончен (ДВ)
Норвегия
1 : 2
Англия
36‎’‎ • Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
45‎’‎ • Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
93‎’‎ • Джуд Беллингем
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
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