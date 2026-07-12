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Беллингем тащит Англию к победе на ЧМ: как маменькин сынок стал звездой - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
07:00 12.07.2026 (обновлено: 12:14 12.07.2026)
Беллингем тащит Англию к победе на ЧМ: как маменькин сынок стал звездой

Дубль Беллингема помог сборной Англии победить норвежцев в 1/4 финала ЧМ

© REUTERS / Paul ChildsДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
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Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Джуд Беллингем разобрался с Норвегией круче "убийцы" Харри Кейна. Но мало кто знает, что он во всем слушался маму, а над ним смеялись партнеры по команде. РИА Новости раскрывает неизвестные стороны звезды сборной Англии и мадридского "Реала".
ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 00:00
Закончен (ДВ)
Норвегия
1 : 2
Англия
36‎’‎ • Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
45‎’‎ • Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
93‎’‎ • Джуд Беллингем
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Все организовала королева-мать

Джуд Беллингем родом из маленького промышленного города Стаурбридж в Западной Англии. Отец — полицейский, мать — домохозяйка. Уже в четыре года родители привели его на футбол. Это была большая папина страсть — он играл на любительском уровне нападающего и забил более 700 голов.
Первое время Джуду на поле совсем не понравилось — играть с мячом вроде было весело, но тренер давал какие-то задания и следил, чтобы они выполнялись. К тому же рядом были другие ребята, и мячом приходилось делиться с ними. Мальчик потихоньку отходил в сторону в английские луга и мило собирал из полевых цветов букетики для мамы — именно она забирала его с тренировок.
В какой-то момент футбольный азарт победил. А может, Беллингем просто дорос, или же на него повлияло присутствие на тренировках младшего брата Джоуба — у них разница в два года. Появился элемент конкуренции, интерес к процессу и, конечно, мечта. На отдыхе отец Беллингемов купил себе футболку Зидана у пляжных торговцев. Джуд заинтересовался, что это за человек так вдохновляет его всесильного батю, что он даже носит его фамилию на спине. С тех пор француз стал одним из кумиров Джуда и Джоуба.
© REUTERS / SAM NAVARROДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
Джуд Беллингем
Карьера Беллингема началась в семь лет с поступления в академию "Бирмингема". Его талант проявился рано, и уже спустя пару лет им активно интересовался "Ливерпуль", а в 13 лет — "Барселона". Как ни странно, родители, которые с ранних лет приучали сына к спорту, не побежали радостно навстречу агентам академий топ-клубов. Они решили, что ребенку нужно время дозреть. Вплоть до 16 лет Джуд оставался в родном доме и продолжал тренироваться в "Бирмингеме". Помимо футбола, он занимался обычными делами мальчишек его возраста — монастырская школа, а затем и колледж.
Чтобы сын мог посвящать все время футболу, мама Дениз взяла на себя все обязанности по дому, быту и логистике юных футболистов на тренировки и игры.
В интервью с журналистами Джуд как-то назвал Дениз королевой. Он действительно относится к ней с большим уважением и даже почтением и отмечает ее огромную роль в своем успехе. "Роль, которую играет моя мама, огромна. Думаю, сейчас это, пожалуй, самая большая роль из всех - возможно, даже важнее, чем роль моих тренеров и менеджеров", — заявил он Daily Mail.
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Мама застилала ему постель, а одноклубники смеялись

Когда семья посчитала, что Джуд готов вылететь из родного гнезда, они успели узнать об интересе "Аякса", "Манчестер Юнайтед" и других клубов. Отец оценивал не только возможный доход Джуда, но и бытовые условия, пытался представить его прогресс и смоделировать отношения с тренерами и одноклубниками. По совокупности преимуществ была выбрана "Боруссия". Отец вернулся домой, а в Дортмунд перебралась Дениз.
Одноклубники долгое время подшучивали над игроком, когда ему, уже взрослому лбу, продолжала застилать постель мама. Но Джуд на такие провокации не велся. У него, в отличие от многих топ-футболистов, практически не было разрушительного периода, когда он бы зависал по клубам, прожигал жизнь и забывал о футболе.
А Джуд научился проявлять самостоятельность. Мама была не в восторге от выбора сыном девушки. Американская модель и блогер с именем как у порнозвезды старше футболиста на шесть лет, какое-то время назад ее пытались уличить в причастности к эскорт-индустрии из-за неоднозначного внешнего вида и фотографий в соцсетях. Но Джуд все равно продолжает встречаться с этой красоткой.
Сама Эшлин Кастро публично опровергла грязные домыслы. По ее словам, за почти десять лет у нее было всего три романа. На жизнь она зарабатывала благодаря социальным сетям, съемках в рекламе и клипах популярных исполнителей, а совсем юной подрабатывала в медицинском центре своего отца. Королева же мать Дениз повлиять на романтические дела звездного сына уже не в силах.
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