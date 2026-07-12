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Голдин набрал 6 очков за "Майами" в матче против "Орландо" - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Баскетбол
 
00:43 12.07.2026
Голдин набрал 6 очков за "Майами" в матче против "Орландо"

"Майами Хит" с Голдиным проиграл "Орландо Мэджик" в матче Летней лиги НБА

© Фото : TwitterВладислав Голдин
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Twitter
Владислав Голдин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Майами Хит" проиграл "Орландо Мэджик" в матче Летней лиги НБА со счетом 88:93.
  • Тревор Килс из "Майами Хит" стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка.
  • Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете 19 минут 27 секунд, набрал 6 очков, сделал 5 подборов и отдал 1 результативную передачу.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Майами Хит" проиграл "Орландо Мэджик" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой "Орландо" со счетом 93:88 (26:25, 20:27, 33:18, 14:18). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Хит" Тревор Килс, набравший 32 очка. Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете 19 минут 27 секунд, набрал 6 очков, сделал 5 подборов и отдал 1 результативную передачу.
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Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с "Майами". В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе "Майами" девять матчей, проводя на паркете в среднем менее трех минут. В конце июня СМИ сообщили, что "Майами" сделал квалификационное предложение Голдину.
В сезоне-2024/25 россиянин выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия". Тогда центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.
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БаскетболСпортЛас-ВегасВладислав ГолдинМайами ХитОрландо МэджикНБА
 
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