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Агент Головина опроверг информацию об интересе "Спартака" к футболисту - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
12:29 12.07.2026
Агент Головина опроверг информацию об интересе "Спартака" к футболисту

Агент Головина заявил, что у него нет данных об интересе "Спартака" к футболисту

© официальный сайт клуба "Монако"Александр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© официальный сайт клуба "Монако"
Александр Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент Александра Головина Александр Клюев заявил, что у него нет информации об интересе московского "Спартака" к его клиенту.
  • Ранее в Telegram-каналах появилась информация об интересе "Спартака" к Головину в летнее трансферное окно.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника "Монако" и сборной России по футболу Александра Головина Александр Клюев в разговоре с РИА Новости заявил, что у него нет информации об интересе московского "Спартака" к его клиенту.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об интересе "Спартака" к Головину в летнее трансферное окно.
"Мне об этом точно ничего неизвестно. Добавить к этому нечего", - сказал Клюев.
Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей. Из-за травм он был вынужден пропустить 12 игр.
Осенью 2024 года Головин признавался, что хотел бы завершить карьеру в России. При этом он исключал возможность перехода в "Спартак", поскольку до отъезда в чемпионат Франции выступал за принципиальных соперников "красно-белых" - ЦСКА.
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