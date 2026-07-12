Агент Головина опроверг информацию об интересе "Спартака" к футболисту

Краткий пересказ от РИА ИИ Агент Александра Головина Александр Клюев заявил, что у него нет информации об интересе московского "Спартака" к его клиенту.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об интересе "Спартака" к Головину в летнее трансферное окно.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника "Монако" и сборной России по футболу Александра Головина Александр Клюев в разговоре с РИА Новости заявил, что у него нет информации об интересе московского "Спартака" к его клиенту.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об интересе " Спартака " к Головину в летнее трансферное окно.

"Мне об этом точно ничего неизвестно. Добавить к этому нечего", - сказал Клюев.

Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей. Из-за травм он был вынужден пропустить 12 игр.