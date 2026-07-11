Ямаля назвали лучшим игроком матча ЧМ между сборными Испании и Бельгии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная Испании обыграла команду Бельгии со счетом 2:1.
- В полуфинале сборная Испании сыграет против команды Франции.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Испанский нападающий Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором его команда обыграла сборную Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча в Лос-Анджелесе в пятницу завершилась со счетом 2:1. Ямаль вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, не записав в свой актив результативных действий.
Ямалю 18 лет. Его второй раз признали лучшим игроком матча на текущем чемпионате мира. На клубном уровне футболист представляет "Барселону". На его счету 31 матч и семь голов за сборную Испании.
В полуфинале сборная Испании сыграет против команды Франции.