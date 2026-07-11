Каррера признался, что больше года не общался с Промесом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массимо Каррера давно не общался с Квинси Промесом, находящимся под следствием.
- В Нидерландах против Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал РИА Новости, что давно не общался с находящимся под следствием бывшим футболистом "красно-белых" Квинси Промесом.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
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"Конечно, сейчас я в курсе этой ситуации. Я писал ему сообщения, когда он играл в Дубае, поздравил его. Но я еще не был в курсе всей создавшейся ситуации", - сказал Каррера.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года. В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.