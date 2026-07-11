Пономарев оценил возможность проведения матчей еврокубков в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клубы Российской премьер-лиги начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае допуска к турнирам под эгидой УЕФА.
- Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев считает проведение домашних матчей российских клубов на территории Казахстана в случае возвращения в еврокубки унижением.
- Однако он отметил, такой вариант может оказаться единственным способом вернуться на международную арену.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что проведение домашних матчей российских клубов на территории Казахстана в случае возвращения в еврокубки стало бы унижением, однако на данном этапе такой вариант может оказаться единственным способом вернуться на международную арену.
Ранее журналист Эльдар Аманбаев сообщил в Telegram-канале, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае допуска к турнирам под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Значит, надо как-то потихонечку выкарабкиваться из этого положения. Раз щелочку дали, значит, надо вылезать. Ну а что делать? По-другому, наверное, пока не получится. Пока у нас продолжается конфликт с Украиной, все так и будет. Вот закончится - тогда все встанет на свои места. А сейчас… Ну, давайте так: в Казахстане сыграем, примем там команды, проведем матчи еврокубков. Можно это сделать, не надо этого стесняться", - сказал Пономарев.
При этом он подчеркнул, что подобный сценарий нельзя назвать нормальным. "Хотя, конечно, это унизительно. Но ситуация очень трудная, очень сложная. Получается, мы принимаем это унижение. Вот нас допускают, но говорят: проводите матчи в Казахстане. Я сразу даже не подумал об этом, но это унизительно для огромной страны. Но и не соглашаться тоже нельзя. Ну хочется, да. И фанаты, и болельщики хотят увидеть наши команды. Но это унижение в какой-то степени", - добавил он.