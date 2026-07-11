Пономарев оценил возможность проведения матчей еврокубков в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ Клубы Российской премьер-лиги начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае допуска к турнирам под эгидой УЕФА.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев считает проведение домашних матчей российских клубов на территории Казахстана в случае возвращения в еврокубки унижением.

Однако он отметил, такой вариант может оказаться единственным способом вернуться на международную арену.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что проведение домашних матчей российских клубов на территории Казахстана в случае возвращения в еврокубки стало бы унижением, однако на данном этапе такой вариант может оказаться единственным способом вернуться на международную арену.

Ранее журналист Эльдар Аманбаев сообщил в Telegram-канале, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ ) начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае допуска к турнирам под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Значит, надо как-то потихонечку выкарабкиваться из этого положения. Раз щелочку дали, значит, надо вылезать. Ну а что делать? По-другому, наверное, пока не получится. Пока у нас продолжается конфликт с Украиной, все так и будет. Вот закончится - тогда все встанет на свои места. А сейчас… Ну, давайте так: в Казахстане сыграем, примем там команды, проведем матчи еврокубков. Можно это сделать, не надо этого стесняться", - сказал Пономарев.