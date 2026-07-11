В Петербурге из-за непогоды задержали несколько электричек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Несколько электричек, курсирующих между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, задержаны из-за непогоды, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).

По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в городе в субботу наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районнах Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.