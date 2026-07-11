В Петербурге из-за непогоды задержали несколько электричек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за неблагоприятных погодных условий 11 июля задержаны несколько электричек, курсирующих между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.
- Электричка из Петербурга до станции Луга и три поезда в обратном направлении задержаны более чем на час, еще два поезда — более чем на 30 минут.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Несколько электричек, курсирующих между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, задержаны из-за непогоды, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"Сегодня, 11 июля, в 17.15 в связи с неблагоприятными погодными условиями задержан ряд пригородных поездов", – говорится в Telegram-канале желдороги.
Как отмечается, одна электричка из Петербурга до станции Луга в Ленобласти и еще три в обратном направлении задержаны более чем на час. Два пригородных поезда Луга - Санкт-Петербург задержаны более чем на 30 минут.
По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в городе в субботу наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районнах Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
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