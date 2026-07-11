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США потребовали от Ирана признать Ормуз открытым, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2026
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00:26 11.07.2026 (обновлено: 04:55 11.07.2026)
США потребовали от Ирана признать Ормуз открытым, пишут СМИ

Axios: США потребовали от Ирана открыть Ормуз и не бить по коммерческим судам

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Трампа требует от Ирана признать Ормузский пролив открытым.
  • Она также настаивает на прекращении ударов по коммерческим судам.
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым уже сегодня, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.
"Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов", — написал он в соцсети Х.
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Другой источник рассказал агентству Reuters, что Вашингтон грозит Тегерану тяжелыми последствиями, если ИРИ не пойдет на запрашиваемый от нее шаг.
"Либо они предоставят такое заявление, либо для них все закончится не лучшим образом", — добавил он.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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