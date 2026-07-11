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"МЮ" поддержал Ламменса после ошибки в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
01:55 11.07.2026
"МЮ" поддержал Ламменса после ошибки в матче ЧМ-2026

"МЮ" поддержал своего вратаря Ламменса после ошибки в матче ЧМ по футболу

© Соцсети "МЮ"Сенне Ламменс
Сенне Ламменс - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Соцсети "МЮ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь клуба и сборной Бельгии Сенне Ламменс совершил результативную ошибку в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.
  • «Манчестер Юнайтед» поддержал Сенне Ламменса после его ошибки в матче.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" поддержал вратаря клуба и сборной Бельгии Сенне Ламменса, совершившего результативную ошибку в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.
Игра прошла в пятницу в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 2:1. На 71-й минуте Ламменс заменил травмировавшегося Тибо Куртуа. В концовке голкипер "Манчестер Юнайтед" не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Пау Кубарси, что привело к победному голу Микеля Мерино с добивания.
"Выступление сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу завершилось на стадии четвертьфинала. Держись, Сенне. Мы все с тобой", - говорится в публикации на странице "Манчестер Юнайтед" в соцсети X.
Ламменсу 24 года. Он провел третий матч в составе сборной Бельгии и первый на чемпионате мира. Голкипер представляет "Манчестер Юнайтед" с сентября 2025 года и провел за клуб 33 матча, в которых пропустил 41 мяч и восемь раз отстоял на ноль.
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ФутболСпортСенне ЛамменсТибо КуртуаМанчестер ЮнайтедЧМ по футболу 2026
 
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