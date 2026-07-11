"МЮ" поддержал Ламменса после ошибки в матче ЧМ-2026

"Выступление сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу завершилось на стадии четвертьфинала. Держись, Сенне. Мы все с тобой", - говорится в публикации на странице "Манчестер Юнайтед" в соцсети X.

Ламменсу 24 года. Он провел третий матч в составе сборной Бельгии и первый на чемпионате мира. Голкипер представляет "Манчестер Юнайтед" с сентября 2025 года и провел за клуб 33 матча, в которых пропустил 41 мяч и восемь раз отстоял на ноль.