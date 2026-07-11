Куртуа рассказал о своей травме в четвертьфинале ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Бельгийский вратарь Тибо Куртуа получил травму в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.

На 71-й минуте голкипера заменил Сенне Ламменс, который в концовке совершил ошибку, приведшую к победному голу Микеля Мерино.

Тибо Куртуа заявил, что хотел полностью провести матч, несмотря на травму, но тренер решил его заменить, так как он не был готов на 100%.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бельгийский вратарь Тибо Куртуа заявил, что хотел полностью провести матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании, несмотря на травму, полученную по ходу встречи.

Игра прошла в пятницу в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 2:1. На 66-й минуте вратарь мадридского " Реала " сел на газон и позвал врачей. Он продолжил встречу после паузы на водопой, но затем попросил замену. На 71-й минуте голкипера заменил Сенне Ламменс , который в концовке совершил ошибку, приведшую к победному голу Микеля Мерино. Покидая поле, 34-летний Куртуа не смог сдержать слез.

"Я присел, чтобы врач осмотрел меня, и хотел продолжить игру, но уже не мог нормально отдавать передачи. Тренер сказал, что если я не готов на 100 процентов, то меня нужно заменить. Я сказал, что не могу бить по мячу сильно, но хотел продолжить и посмотреть, что будет. Если бы не нужно было выполнять длинные передачи, я мог бы остаться на поле. Но ничего страшного - если тренер хочет видеть игрока, который готов на 100 процентов, это нормально", - приводит слова Куртуа после матча Marca.

"Во втором тайме у соперников было больше моментов, но я чувствовал себя хорошо при сейвах, передачах за спину и навесах Ямаля. Мне казалось, что им будет очень сложно забить второй гол. Это просто невезение. В футболе такое бывает. Не нужно винить парня (Ламменса - ред.), это отличный вратарь, он провел отличный сезон в "Манчестер Юнайтед" и не заслуживает осуждения", - добавил голкипер.