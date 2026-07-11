Рейтинг@Mail.ru
Куртуа рассказал о своей травме в четвертьфинале ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:26 11.07.2026
Куртуа рассказал о своей травме в четвертьфинале ЧМ

Куртуа признался, что хотел продолжить матч ЧМ с испанцами, несмотря на травму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТибо Куртуа
Тибо Куртуа - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгийский вратарь Тибо Куртуа получил травму в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.
  • На 71-й минуте голкипера заменил Сенне Ламменс, который в концовке совершил ошибку, приведшую к победному голу Микеля Мерино.
  • Тибо Куртуа заявил, что хотел полностью провести матч, несмотря на травму, но тренер решил его заменить, так как он не был готов на 100%.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бельгийский вратарь Тибо Куртуа заявил, что хотел полностью провести матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании, несмотря на травму, полученную по ходу встречи.
Игра прошла в пятницу в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 2:1. На 66-й минуте вратарь мадридского "Реала" сел на газон и позвал врачей. Он продолжил встречу после паузы на водопой, но затем попросил замену. На 71-й минуте голкипера заменил Сенне Ламменс, который в концовке совершил ошибку, приведшую к победному голу Микеля Мерино. Покидая поле, 34-летний Куртуа не смог сдержать слез.
"Я присел, чтобы врач осмотрел меня, и хотел продолжить игру, но уже не мог нормально отдавать передачи. Тренер сказал, что если я не готов на 100 процентов, то меня нужно заменить. Я сказал, что не могу бить по мячу сильно, но хотел продолжить и посмотреть, что будет. Если бы не нужно было выполнять длинные передачи, я мог бы остаться на поле. Но ничего страшного - если тренер хочет видеть игрока, который готов на 100 процентов, это нормально", - приводит слова Куртуа после матча Marca.
"Во втором тайме у соперников было больше моментов, но я чувствовал себя хорошо при сейвах, передачах за спину и навесах Ямаля. Мне казалось, что им будет очень сложно забить второй гол. Это просто невезение. В футболе такое бывает. Не нужно винить парня (Ламменса - ред.), это отличный вратарь, он провел отличный сезон в "Манчестер Юнайтед" и не заслуживает осуждения", - добавил голкипер.
Также он заявил, что будет ожидать результатов медобследования, и выразил надежду на то, что к середине августа будет готов начать сезон. Кроме того, Куртуа отметил, что хочет взять годичную паузу в выступлениях за сборную Бельгии и пропустить матчи Лиги наций, чтобы восстановиться.
Микель Мерино - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Испанцы впервые пропустили! Но для главной сенсации ЧМ-2026 этого мало
Вчера, 00:15
 
ФутболСпортТибо КуртуаСенне ЛамменсМанчестер ЮнайтедРеал Мадрид
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    2-й тайм
    Норвегия
    Англия
    1
    1
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала