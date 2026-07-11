"Краснодар" хочет купить игрока "Альмерии" за 12 миллионов евро, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФК «Краснодар» хотел приобрести полузащитника испанской «Альмерии» и сборной ДР Конго Бриана Сипенга за 12 млн евро плюс бонусы, но предложение было отклонено.
- В контракте Сипенга, который рассчитан до 2029 года, прописаны отступные в размере 40 млн евро.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Краснодар" хочет приобрести полузащитника испанской "Альмерии" и сборной ДР Конго по футболу Бриана Сипенга, написал журналист Маттео Морено в соцсети X.
Сипенга 28 лет, он присоединился к "Альмерии" 1 июля. Конголезец принял участие в двух матчах проходящего в США, Мексике и Канаде чемпионата мира, и отметился голом во встрече 1/16 финала против сборной Англии (1:2).