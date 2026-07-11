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"Краснодар" хочет купить игрока "Альмерии" за 12 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
08:39 11.07.2026 (обновлено: 10:26 11.07.2026)
"Краснодар" хочет купить игрока "Альмерии" за 12 миллионов евро, пишут СМИ

Морено: "Краснодар" хочет приобрести полузащитника "Альмерии" Сипенга

© REUTERS / Claudia GrecoБриан Сипенга
Бриан Сипенга - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Бриан Сипенга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФК «Краснодар» хотел приобрести полузащитника испанской «Альмерии» и сборной ДР Конго Бриана Сипенга за 12 млн евро плюс бонусы, но предложение было отклонено.
  • В контракте Сипенга, который рассчитан до 2029 года, прописаны отступные в размере 40 млн евро.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Краснодар" хочет приобрести полузащитника испанской "Альмерии" и сборной ДР Конго по футболу Бриана Сипенга, написал журналист Маттео Морено в соцсети X.
По информации источника, "Краснодар" был готов выложить за игрока 12 млн евро плюс бонусы, однако "Альмерия" отклонила это предложение. В контракте конголезца, рассчитанном до 2029 года, прописаны отступные в 40 млн евро.
Сипенга 28 лет, он присоединился к "Альмерии" 1 июля. Конголезец принял участие в двух матчах проходящего в США, Мексике и Канаде чемпионата мира, и отметился голом во встрече 1/16 финала против сборной Англии (1:2).
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