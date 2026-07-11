Бомбардирская статистика Холанда впечатляет, заявил Кейн

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что его впечатляет бомбардирская статистика Эрлинга Холанда.

Матч между сборными Англии и Норвегии пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Норвегии заявил, что его впечатляет бомбардирская статистика Эрлинга Холанда.

Матч между сборными Англии Норвегии пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени.

"Эрлинг невероятен, его бомбардирская статистика впечатляет. Физически он машина, он зверь. Его завершающие удары находятся на высочайшем уровне, и, очевидно, его результативность говорит сама за себя", - приводит слова Кейна ESPN.

"Я считаю себя другим игроком, хотя тоже забиваю мячи. Мне, возможно, нравится немного больше касаться мяча, больше участвовать в игре, но я также могу играть как чистый нападающий. Я не думаю, что стоит нас сравнивать. Я очень уважаю его как игрока и коллегу-профессионала", - добавил капитан сборной Англии.