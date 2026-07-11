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Бомбардирская статистика Холанда впечатляет, заявил Кейн - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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12:15 11.07.2026 (обновлено: 13:13 11.07.2026)
Бомбардирская статистика Холанда впечатляет, заявил Кейн

Кейн об игре Холанда: физически он зверь, бомбардирская статистика впечатляет

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Эрлинг Холанд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что его впечатляет бомбардирская статистика Эрлинга Холанда.
  • Матч между сборными Англии и Норвегии пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Норвегии заявил, что его впечатляет бомбардирская статистика Эрлинга Холанда.
Матч между сборными Англии и Норвегии пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени.
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"Эрлинг невероятен, его бомбардирская статистика впечатляет. Физически он машина, он зверь. Его завершающие удары находятся на высочайшем уровне, и, очевидно, его результативность говорит сама за себя", - приводит слова Кейна ESPN.
"Я считаю себя другим игроком, хотя тоже забиваю мячи. Мне, возможно, нравится немного больше касаться мяча, больше участвовать в игре, но я также могу играть как чистый нападающий. Я не думаю, что стоит нас сравнивать. Я очень уважаю его как игрока и коллегу-профессионала", - добавил капитан сборной Англии.
Холанду 25 лет, в его активе 54 матча и 62 гола за сборную Норвегии. В сезоне-2025/26 форвард провел 52 встречи за английский "Манчестер Сити" и забил 38 мячей.
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