Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нарушили девятый пункт меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
- Согласно установкам, Вашингтон не мог направлять на Ближний Восток дополнительные силы после подписания меморандума.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США нарушили девятый пункт меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Иран до сих пор держал свое слово — в отличие от так называемого главы Министерства финансов США, который нарушает девятый параграф меморандума о взаимопонимании", — написал он в соцсети X.
"Последствия будут". Трамп угодил в ловушку Ирана
8 июля, 17:14
Министр подчеркнул, что соблюдать соглашение можно только обоюдно.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.