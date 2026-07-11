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Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании - РИА Новости, 11.07.2026
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05:36 11.07.2026 (обновлено: 09:18 11.07.2026)
Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Аракчи обвинил США в нарушении 9-го пункта меморандума о взаимопонимании

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нарушили девятый пункт меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
  • Согласно установкам, Вашингтон не мог направлять на Ближний Восток дополнительные силы после подписания меморандума.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США нарушили девятый пункт меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Иран до сих пор держал свое слово — в отличие от так называемого главы Министерства финансов США, который нарушает девятый параграф меморандума о взаимопонимании", — написал он в соцсети X.
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Министр подчеркнул, что соблюдать соглашение можно только обоюдно.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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