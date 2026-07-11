Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нарушили девятый пункт меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Согласно установкам, Вашингтон не мог направлять на Ближний Восток дополнительные силы после подписания меморандума.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США нарушили девятый пункт меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Иран до сих пор держал свое слово — в отличие от так называемого главы Министерства финансов США, который нарушает девятый параграф меморандума о взаимопонимании", — написал он в соцсети X

Министр подчеркнул, что соблюдать соглашение можно только обоюдно.

действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум , который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией наИрана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.