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Сборные Англии и Норвегии назвали составы на четвертьфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
22:46 11.07.2026
Сборные Англии и Норвегии назвали составы на четвертьфинал ЧМ

Холанд и Кейн выйдут в старте на четвертьфинал ЧМ между Англией и Норвегией

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Charles Krupa
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Деклан Райс вошел в стартовый состав сборной Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Норвегии.
  • В составе сборной Англии под вопросом было участие защитника Марка Гехи.
  • Матч между Норвегией и Англией пройдет в Майами и начнется в 0:00 мск.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Деклан Райс вошел в стартовый состав сборной Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее СМИ сообщили о том, что Райс был вынужден пропустить два дня тренировок из-за кишечной инфекции. Также под вопросом было участие в игре защитника Марка Гехи.
ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 00:00
2-й тайм
Норвегия
1 : 1
Англия
36‎’‎ • Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
45‎’‎ • Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Джон Стоунз, Марк Гехи, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон и Нони Мадуэке.
У норвежцев с первых минут сыграют Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Давид Меллер Вольфе, Турбьерн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Андрес Шельдеруп, Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Юлиан Рюэрсон.
Матч Норвегия - Англия пройдет в Майами и начнется в 0:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортДеклан РайсМарк ГехиДжордан ПикфордМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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