Сборные Англии и Норвегии назвали составы на четвертьфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник Деклан Райс вошел в стартовый состав сборной Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Норвегии.

В составе сборной Англии под вопросом было участие защитника Марка Гехи.

Матч между Норвегией и Англией пройдет в Майами и начнется в 0:00 мск.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Деклан Райс вошел в стартовый состав сборной Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее СМИ сообщили о том, что Райс был вынужден пропустить два дня тренировок из-за кишечной инфекции. Также под вопросом было участие в игре защитника Марка Гехи

Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Джон Стоунз, Марк Гехи, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон и Нони Мадуэке.

У норвежцев с первых минут сыграют Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Давид Меллер Вольфе, Турбьерн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Андрес Шельдеруп, Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Юлиан Рюэрсон.

Матч Норвегия - Англия пройдет в Майами и начнется в 0:00 мск.