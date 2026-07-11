Сборные Англии и Норвегии назвали составы на четвертьфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Деклан Райс вошел в стартовый состав сборной Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Норвегии.
- В составе сборной Англии под вопросом было участие защитника Марка Гехи.
- Матч между Норвегией и Англией пройдет в Майами и начнется в 0:00 мск.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Деклан Райс вошел в стартовый состав сборной Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее СМИ сообщили о том, что Райс был вынужден пропустить два дня тренировок из-за кишечной инфекции. Также под вопросом было участие в игре защитника Марка Гехи.
12 июля 2026 • начало в 00:00
2-й тайм
36’ • Андреас Шельдеруп
45’ • Джуд Беллингем
Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Джон Стоунз, Марк Гехи, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон и Нони Мадуэке.
У норвежцев с первых минут сыграют Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Давид Меллер Вольфе, Турбьерн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Андрес Шельдеруп, Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Юлиан Рюэрсон.
Матч Норвегия - Англия пройдет в Майами и начнется в 0:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.