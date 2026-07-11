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Березовский возглавил костромской "Спартак" за день до первого матча сезона - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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22:09 11.07.2026
Березовский возглавил костромской "Спартак" за день до первого матча сезона

Березовский возглавил костромской ФК "Спартак" за день до первого матча сезона

© Фото : Twitter ФК "Сочи"Роман Березовский
Роман Березовский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Twitter ФК "Сочи"
Роман Березовский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Березовский назначен главным тренером костромского футбольного клуба «Спартак».
  • Ринат Билялетдинов покинул должность главного тренера «Спартака» спустя два месяца после назначения, не проведя ни одного официального матча.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший вратарь петербургского "Зенита" и московского "Динамо" Роман Березовский назначен главным тренером костромского футбольного клуба "Спартак", сообщается на странице команды в соцсети "ВКонтакте".
Березовский сменит на этом посту Рината Билялетдинова, который покинул должность главного тренера в пятницу спустя два месяца после назначения и не проведя ни одного официального матча.
Сообщается, что Березовский сохранит должность тренера вратарей команды.
Костромской "Спартак" в сезоне-2025/26 занял седьмое место в таблице Первой лиги. Первый матч нового сезона команда проведет 12 июля против "Камаза" из Набережных Челнов.
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