Клопп дал согласие Немецкому футбольному союзу возглавить сборную Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немец Юрген Клопп заявил о готовности возглавить сборную Германии.
- DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом после поражения сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира.
- Переговоры с Юргеном Клоппом по поводу его возможного назначения на пост тренера национальной сборной продолжаются, контракт может быть рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Немец Юрген Клопп заявил о готовности возглавить сборную Германии, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
"Вчера в Нью-Йорке президент DFB Бернд Нойендорф и вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке провели первые углубленные переговоры с Юргеном Клоппом по поводу его возможного назначения на пост тренера национальной сборной. В ходе конструктивного обмена мнениями была достигнута договоренность по ключевым пунктам потенциального контракта. Переговоры продолжатся на следующей неделе. Обе стороны уверены, что переговоры – при условии достижения соглашения с нынешним работодателем Клоппа, компанией "Ред Булл", – в конечном итоге могут быть успешно завершены", - говорится в заявлении DFB.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года, а все детали с руководством "Ред Булл" должны быть улажены в начале следующей недели.
Клоппу 59 лет. С 2015 по 2024 год немец работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц". С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".