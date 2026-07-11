Краткий пересказ от РИА ИИ Немец Юрген Клопп заявил о готовности возглавить сборную Германии.

DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом после поражения сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Переговоры с Юргеном Клоппом по поводу его возможного назначения на пост тренера национальной сборной продолжаются, контракт может быть рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Немец Юрген Клопп заявил о готовности возглавить сборную Германии, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, и покинула турнир. Позднее DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.

"Вчера в Нью-Йорке президент DFB Бернд Нойендорф и вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке провели первые углубленные переговоры с Юргеном Клоппом по поводу его возможного назначения на пост тренера национальной сборной. В ходе конструктивного обмена мнениями была достигнута договоренность по ключевым пунктам потенциального контракта. Переговоры продолжатся на следующей неделе. Обе стороны уверены, что переговоры – при условии достижения соглашения с нынешним работодателем Клоппа, компанией "Ред Булл", – в конечном итоге могут быть успешно завершены", - говорится в заявлении DFB.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года, а все детали с руководством "Ред Булл" должны быть улажены в начале следующей недели.