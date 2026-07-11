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Умер бывший владелец "Челси" Кен Бейтс - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
16:59 11.07.2026 (обновлено: 17:17 11.07.2026)
Умер бывший владелец "Челси" Кен Бейтс

Бывший владелец "Челси" Кен Бейтс умер в возрасте 94 лет

© AP Photo / MAX NASHБывший владелец "Челси" Кен Бейтс
Бывший владелец Челси Кен Бейтс - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / MAX NASH
Бывший владелец "Челси" Кен Бейтс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кен Бейтс, бывший владелец футбольного клуба "Челси", умер в возрасте 94 лет.
  • Бейтс умер в Монако в окружении семьи.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший владелец "Челси" Кен Бейтс умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте футбольного клуба.
Отмечается, что Бейтс умер в Монако в окружении своей семьи.
«
"С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса, бывшего владельца и председателя футбольного клуба "Челси". Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за "Челси" в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта", - говорится в заявлении.
Бейтс приобрел "Челси" в 1982 году за 1 фунт, когда команда выступала во втором дивизионе, и в 2003 году продал свою долю российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, который позднее стал единоличным владельцем клуба. За время руководства Бейтса "Челси" выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. С 2005 по 2012 год Бейтс владел "Лидс Юнайтед".
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