Умер бывший владелец "Челси" Кен Бейтс

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"С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса, бывшего владельца и председателя футбольного клуба "Челси". Клуб выражает искренние соболезнования жене Кена, Сюзанне, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за "Челси" в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта", - говорится в заявлении.