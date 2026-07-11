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"Локомотив" обыграл "Акрон" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
13:02 11.07.2026
"Локомотив" обыграл "Акрон" в товарищеском матче

"Локомотив" на своей тренировочной базе выиграл у "Акрона" в товарищеском матче

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Локомотива"
Футболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Локомотив» выиграл у «Акрона» в товарищеском матче со счетом 3:0.
  • Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" дома выиграл у тольяттинского "Акрона" в товарищеском матче.
Встреча прошла на тренировочной базе "Локомотива" в Баковке (Московская область) и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.
Коваленко, перешедший в июне из "Сочи" на правах аренды с приоритетным правом выкупа, забил свой первый мяч за столичный клуб.
Позже в субботу "Локомотив" также проведет товарищеский матч со "Спартаком", а "Акрон" встретится с воронежским "Факелом".
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ФутболСпортМосковская область (Подмосковье)АкронАлександр КоваленкоАлександр РуденкоМаксим НенаховЛокомотив (Москва)Акрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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