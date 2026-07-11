"Локомотив" обыграл "Акрон" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Локомотив» выиграл у «Акрона» в товарищеском матче со счетом 3:0.
- Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" дома выиграл у тольяттинского "Акрона" в товарищеском матче.
Встреча прошла на тренировочной базе "Локомотива" в Баковке (Московская область) и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Ненахов, реализовавший пенальти.
Коваленко, перешедший в июне из "Сочи" на правах аренды с приоритетным правом выкупа, забил свой первый мяч за столичный клуб.
Позже в субботу "Локомотив" также проведет товарищеский матч со "Спартаком", а "Акрон" встретится с воронежским "Факелом".