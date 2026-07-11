"Локомотив" обыграл "Акрон" в товарищеском матче

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" дома выиграл у тольяттинского "Акрона" в товарищеском матче.

Коваленко, перешедший в июне из "Сочи" на правах аренды с приоритетным правом выкупа, забил свой первый мяч за столичный клуб.