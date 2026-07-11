Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Эдуард Винокуров включен в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE).
- Эдуард Винокуров выступал за сборную СССР в 1966–1980 годах и является чемпионом Олимпийских игр 1968 и 1976 годов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Эдуард Винокуров включен в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE), сообщается на сайте Федерации фехтования России.
Винокуров выступал за сборную СССР в 1966–1980 годах. Он чемпион Олимпийских игр 1968, 1976 годов, серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в командном первенстве по фехтованию на саблях, шестикратный чемпион мира (1967, 1969–1971, 1974, 1975).
В 2004 году Винокуров был включен в Зал славы Федерации фехтования России. Умер 10 февраля 2010 года в Санкт-Петербурге.