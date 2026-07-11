СМИ: Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы

Fars: Иран не станет вести переговоры с США, пока Вашингтон не поменяет подходы

© AP Photo / Carlos Barria Флаги США и Ирана © AP Photo / Carlos Barria Флаги США и Ирана. Архивное фото