СМИ: Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не будет вести никаких переговоров с США, пока они не отступят от своих позиций.
ТЕГЕРАН, 11 июл — РИА Новости. Тегеран не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока она не изменит подходы, передает Fars.
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"Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
"Последствия будут". Трамп угодил в ловушку Ирана
8 июля, 17:14
Чего именно ожидает исламская республика от Вашингтона, агентство не уточняет.
Как утверждает журналист Axios Барак Равид, США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым и пообещать не наносить удары по коммерческим судам.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.