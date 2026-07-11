Рейтинг@Mail.ru
Недвижимость Павла Буре арестовали после развода, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:01 11.07.2026 (обновлено: 14:42 11.07.2026)
Недвижимость Павла Буре арестовали после развода, пишут СМИ

Shot: на недвижимость Павла Буре в Москве наложили арест в связи с разводом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПавел Буре
Павел Буре - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На недвижимость олимпийского призера по хоккею Павла Буре в Москве наложили арест в связи с бракоразводным процессом.
  • Буре развелся с экс-супругой Алиной Хасановой после 17 лет брака, им предстоит раздел совместно нажитой недвижимости, оцениваемой в 0,5 миллиарда рублей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. На недвижимость олимпийского призера по хоккею Павла Буре в Москве наложили арест в связи с бракоразводным процессом, сообщает Telegram-канал Shot.
55-летний Буре развелся с экс-супругой Алиной Хасановой в июне, после 17 лет брака. Бывшей паре предстоит раздел совместно нажитой недвижимости, оцениваемой в 0,5 миллиарда рублей. На помещение в бизнес-центре "Парк легенда", приобретенное в 2022 году, наложен арест.
Павел Буре и Алина Хасанова поженились в октябре 2009 года, у пары имеются две дочки и сын. Женщина подала на развод в начале 2026 года, по ее словам, бывший хоккеист долгое время не оказывал финансовой поддержки их детям.
Буре начинал карьеру в московском ЦСКА и дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал в Национальной хоккейной лиге, где играл за "Ванкувер Кэнакс", "Флориду Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего Буре провел в НХЛ 702 матча, забросив 437 шайб. За скорость форвард получил прозвище "Русская ракета".
Со сборной России Буре выиграл серебро Олимпиады-1998 в Нагано и бронзу - в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионат мира в 1990 году. В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ, а в 2015-м он стал первым россиянином, чей номер клуб НХЛ вывел из обращения.
Павел Буре - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Путин наградил Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
30 марта, 16:09
 
ХоккейПавел БуреЦСКАВанкувер КэнаксФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Семья
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    2-й тайм
    Норвегия
    Англия
    1
    1
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала