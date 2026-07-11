Рейтинг@Mail.ru
Звезды НБА Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
01:34 11.07.2026 (обновлено: 01:35 11.07.2026)
Звезды НБА Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, пишут СМИ

Баскетболист "Майами" Адебайо устроил драку с экс-одноклубником Хирро

© Raj MehtaЦентровой "Майами Хит" Бэм Адебайо
Центровой Майами Хит Бэм Адебайо - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Raj Mehta
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бэм Адебайо и Тайлер Хирро, бывшие партнеры по команде "Майами Хит", подрались в Лас-Вегасе на тренировочной площадке одного из отелей.
  • Причиной конфликта стали комментарии Тайлера Хирро в социальных сетях с критикой Адебайо после завершения их семилетнего совместного выступления за "Майами".
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывшие партнеры по команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.
По данным источника, конфликт произошел утром в пятницу на тренировочной площадке одного из отелей Лас-Вегаса. В тот же день здесь состоялся матч Летней лиги НБА между "Майами" и "Милуоки Бакс" (119:86), в котором игроки не принимали участия.
Отмечается, что Адебайо первым нанес удар Хирро, а причиной конфликта стали комментарии последнего в социальных сетях с критикой Адебайо после завершения их семилетнего совместного выступления за "Майами".
В июне 26-летний Хирро был обменян в "Милуоки" в рамках сделки с участием греческого форварда Янниса Адетокунбо. Защитник выступал за "Майами" с 2019 года. 28-летний Адебайо, выступающий на позиции центрового, был выбран "Хит" на драфте НБА 2017 года под общим 14-м номером.
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче Летней лиги НБА
Вчера, 01:25
 
БаскетболСпортБэм АдебайоТайлер ХирроМайами ХитНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    2-й тайм
    Норвегия
    Англия
    1
    1
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала