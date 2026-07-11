Звезды НБА Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, пишут СМИ

Отмечается, что Адебайо первым нанес удар Хирро, а причиной конфликта стали комментарии последнего в социальных сетях с критикой Адебайо после завершения их семилетнего совместного выступления за "Майами".

В июне 26-летний Хирро был обменян в "Милуоки" в рамках сделки с участием греческого форварда Янниса Адетокунбо. Защитник выступал за "Майами" с 2019 года. 28-летний Адебайо, выступающий на позиции центрового, был выбран "Хит" на драфте НБА 2017 года под общим 14-м номером.