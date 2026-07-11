Звезды НБА Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бэм Адебайо и Тайлер Хирро, бывшие партнеры по команде "Майами Хит", подрались в Лас-Вегасе на тренировочной площадке одного из отелей.
- Причиной конфликта стали комментарии Тайлера Хирро в социальных сетях с критикой Адебайо после завершения их семилетнего совместного выступления за "Майами".
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывшие партнеры по команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.
По данным источника, конфликт произошел утром в пятницу на тренировочной площадке одного из отелей Лас-Вегаса. В тот же день здесь состоялся матч Летней лиги НБА между "Майами" и "Милуоки Бакс" (119:86), в котором игроки не принимали участия.
Отмечается, что Адебайо первым нанес удар Хирро, а причиной конфликта стали комментарии последнего в социальных сетях с критикой Адебайо после завершения их семилетнего совместного выступления за "Майами".
В июне 26-летний Хирро был обменян в "Милуоки" в рамках сделки с участием греческого форварда Янниса Адетокунбо. Защитник выступал за "Майами" с 2019 года. 28-летний Адебайо, выступающий на позиции центрового, был выбран "Хит" на драфте НБА 2017 года под общим 14-м номером.