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Футболиста сборной ЮАР нашли мертвым после возвращения с ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
16:35 11.07.2026 (обновлено: 17:57 11.07.2026)
Футболиста сборной ЮАР нашли мертвым после возвращения с ЧМ

Игравший на ЧМ-2026 футболист сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет

© Фото : Соцсети Джейдена АдамсаУчаствовавший в чемпионате мира 2026 года футболист сборной ЮАР Джейден Адамс
Участвовавший в чемпионате мира 2026 года футболист сборной ЮАР Джейден Адамс - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Соцсети Джейдена Адамса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет.
  • По информации СМИ, Адамс совершил самоубийство.
  • Наставник футболиста Брендин Джонсон выразил потрясение и попросил уважать частную жизнь семьи игрока.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Участвовавший в чемпионате мира 2026 года футболист сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет, сообщается на странице Профсоюза футболистов ЮАР (SAFPU) в соцсети Х.
По информации СМИ, Адамс совершил самоубийство, тело игрока было найдено в его доме. По ходу турнира у футболиста умерла бабушка, о чем он узнал за несколько часов до матча второго тура группового этапа против команды Чехии (1:1).
«
"Сейчас все еще очень тяжело. Семья не хотела бы, чтобы с ними связывались сейчас, они не смогут никому ответить. Эта смерть потрясла всех. Только что вернулись с чемпионата мира, а тут еще и такая новость. Я разговаривал с ним в четверг, он был очень оптимистично настроен на возвращение и на то, что сможет вернуться после чемпионата мира, и, зная, что его ждет впереди, он был готов. Он не тратил время зря, был дома со своей семьей. Поэтому сейчас у меня даже нет слов, чтобы сказать, но мы просим уважать частную жизнь семьи. Да, я могу сказать вам, что он скончался. Никто этого не ожидал", - приводит слова его наставника Брендина Джонсона издание Soccer Laduma.
Адамс с 2025 года представлял южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", в составе которого выиграл африканскую Лигу чемпионов. До этого выступал за местный "Стелленбос". В составе сборной он провел девять матчей, из которых три на чемпионате мира, и забил один гол.
 
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