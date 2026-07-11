Футболиста сборной ЮАР нашли мертвым после возвращения с ЧМ

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"Сейчас все еще очень тяжело. Семья не хотела бы, чтобы с ними связывались сейчас, они не смогут никому ответить. Эта смерть потрясла всех. Только что вернулись с чемпионата мира, а тут еще и такая новость. Я разговаривал с ним в четверг, он был очень оптимистично настроен на возвращение и на то, что сможет вернуться после чемпионата мира, и, зная, что его ждет впереди, он был готов. Он не тратил время зря, был дома со своей семьей. Поэтому сейчас у меня даже нет слов, чтобы сказать, но мы просим уважать частную жизнь семьи. Да, я могу сказать вам, что он скончался. Никто этого не ожидал", - приводит слова его наставника Брендина Джонсона издание Soccer Laduma.